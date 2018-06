Defensa estudiará el ciclo inversor aprobado por Cospedal: está "sobre la mesa"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este lunes que tiene "sobre la mesa para estudiarlo" el ciclo inversor en las Fuerzas Armadas que diseñó su predecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, y ha incidido en que si bien aún no tiene una decisión al respecto, "lo importante es que un Ejército esté modernizado".

Robles ha señalado que el ciclo inversor de armamento que había iniciado su predecesora en el cargo que supone un gasto de 10.000 millones de euros en quince años "está sobre la mesa para estudiarlo" y ha valorado la importancia de que el ejército esté modernizado, tenga medios y tecnología, para garantizar la paz y la libertad.

En una entrevista en la 'SER', Robles ha incidido en que "cuando se estudian las políticas de Defensa hay que ver siempre el aspecto esencial del mantenimiento de la paz y la libertad" que las Fuerzas Armadas tienen como función y "para ello, hace falta que haya medios y tecnología". "Vamos a estudiarlo y ver todas las posibilidades", ha señalado.

El director de Seguridad Nacional, vacante

"El único nombramiento que se ha hecho fue el pasado viernes el del Secretario de Estado de Defensa y este es el único por el que yo puedo hablar y responder", ha dicho Robles, que ha insistido en que "lo demás no lo puedo decir todavía porque no hay ningún nombramiento aprobado en el Consejo de Ministros".

Sobre el nuevo director de Seguridad Nacional, ha asegurado hoy que "de momento" en su departamento no se ha hecho ninguna propuesta al Consejo de Ministros, a pesar de que se ha publicado en la prensa el nombre del coronel en la reserva Pedro Baños.

Preguntada por las críticas que han elevado el PP y Ciudadanos sobre el posible nombramiento de Baños al frente de Seguridad Nacional, Robles ha explicado que no le conoce personalmente y que tal designación no se ha producido. "De momento, mi departamento no ha hecho ninguna propuesta al Consejo de Ministros", ha zanjado.

¿Un CNI 'femenino'?

Asimismo, sobre la continuidad de Félix Sanz Roldán al frente del CNI, Robles ha señalado que cualquier decisión que se tome al respecto se adoptará "desde el estudio, la reflexión y la prudencia". Preguntada por la posibilidad de que una mujer le relevase, ha preguntado por qué no iba a poder ser así. "La cualificación profesional de las mujeres en España les permite acceder a cualquier sitio", ha comentado.

Sobre si nombrará pronto un nuevo director o dejará que el actual agote su mandato, ha dicho que en materias tan importantes como la inteligencia y la seguridad "la prudencia es exigible a cualquier responsable político", por lo que las decisiones que se tomen "se harán siempre desde el estudio, la reflexión y la prudencia".