Delgado rechaza dimitir por el 'caso Llarena': "Mi nombre no aparece en ningún sumario"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha rechazado las peticiones de dimisión que este miércoles le ha realizado el PP por su gestión de la defensa del juez Pablo Llarena. Delgado ha reiterado que ha defendido la jurisdicción española tras la demanda de Carles Puigdemont y cuatro 'exconsellers' contra el magistrado.

Así le ha contestado Dolores Delgado en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso a la diputada popular María Jesús Bonilla. Esta diputada ha estimado que la titular de Justicia debe dimitir por haber "traicionado los intereses y la soberanía de España" por no defender desde un principio ante la justicia belga a Llarena y hacerlo solo cuando se vio presionada y cuando la rectificaron desde la Presidencia del Gobierno.

Esta petición por parte de los populares sorprende después de que la víspera, en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, ni los conservadores ni ningún otro grupo de la oposición, como Ciudadanos o el PDECat (muy críticos con la ministra, aunque por motivos opuestos), pidieran el cese de Delgado. Y eso que el único tema que se trató en la comisión fue la defensa de Llarena.

"MI NOMBRE NO SALE EN SUMARIOS"



"No voy a dimitir porque mi nombre no sale en sumarios como, por ejemplo, Púnica, Lezo, Gürtel, Pokemon, Brugal, Palma Arena, y yo nunca he pagado indemnizaciones en diferido por ejemplo, y mi nombre no sale en ningún listado como Dolores D. ni como D. Delgado", ha señalado la ministra en referencia a procedimientos judiciales que afectan al PP.

Al respecto ha añadido: "Ustedes nos han llevado a una situación de degeneración institucional que nos está costando levantar" pues "había un desasosiego social por el constante goteo de casos que ha demostrado la existencia de una corrupción sistémica en el Partido Popular".

"En estos 100 días de Gobierno en el Ministerio de Justicia se ha recuperado el diálogo con los operadores jurídicos, hemos convocado la mesa de retribuciones, hemos consensuado reformas legales y además he tenido tiempo para defender la soberanía de la jurisdicción española con todas sus consecuencias", ha apostillado Delgado.

ATAQUE A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL



Por su parte, María Jesús Bonilla ha recordado que "el pasado mes de junio políticos independentistas prófugos de la justicia española demandaron civilmente ante la justicia belga al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el instructor del proceso penal español que se sigue contra ellos por, entre otros, los delitos de rebelión y de malversación de fondos públicos".

Ha añadido que se trata de una "demanda que lo único que pretende es someter las decisiones soberanas del Estado español a la jurisdicción extranjera y un ataque claro a la independencia judicial del magistrado español".

"Ante esta actitud, usted, con una dejación de funciones intolerable, dejó solo al magistrado y no defendió la soberanía y la jurisdicción española", le ha indicado a la ministra la diputada del PP.

Ha agregado que Delgado tuvo conocimiento el 10 de julio de la interposición de la demanda y el 23 de agosto el ministerio, "por medio de nota de prensa, reconoció que defendería la inmunidad de la jurisdicción de los tribunales españoles, dejando muy claro que en ningún caso asumiría la defensa del magistrado español", lo que suponía "dejar tirados al magistrado y a la soberanía española".

Bonilla ha indicado que el 24 de agosto la vicepresidenta del Gobierno ratificó eso y es ya en Moncloa, el 26 de agosto, cuando la desautorizan y dicen que, efectivamente, se va a defender al magistrado y a la jurisdicción.