Dimite la directora general de Trabajo por la polémica sobre el sindicato de prostitutas

Claro mujer, porque lo mejor para las prostitutas es no poderse sindicar. Que sus dueños puedan estar dados de alta en la patronal pero ellas no se puedan organizar es muy obrero. Es mucho mejor mantener la prostitución en este limbo legal, que no dice que sea legal, lo que condena a las putas a no poder percibir ni seguridad social, ni jubilación, ni cotizar, pero que a su vez no lo declaran ilegal, para que los puteros no se cabreen. Que lo legalicen del todo o lo ilegalicen del todo, pero no mantener estas medias tintas que lo único que hacen es dejar en posición de desventaja a la trabajadora sexual.