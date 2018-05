Directo: ETA echa el cierre

La banda terrorista ETA deja de existir. Los históricos dirigentes de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', y Marixol Iparragirre, 'Anboto', anunciaron este jueves el "desmantelamiento" total del "conjunto de sus estructuras" en un comunicado oficial dado a conocer a las 14.15 horas. Este viernes, un acto en la localidad de Cambo-les-Bains (Francia) pondrá punto final a la historia de la banda.

Abrimos un hilo directo para informar de las últimas noticias sobre el fin de ETA, una banda que ha segado la vida de 829 personas.

13:05

"Yo quiero que mis primeras palabras sean en recuerdo de las 843 personas asesinadas por ETA", comienza el presidente Mariano Rajoy.

13:03

Gerry Adams en Canbo-Les-Bains: "Es más dificil construir la paz que hacer la guerra". pic.twitter.com/RW7G16Kcsh — Juanjo Fernández (@JJFernandezint) 4 de mayo de 2018

13:00

"La ira no es política, la revancha no es una opción", dice Gerry Adams.

12:57

Brian Currin da las gracias por este día. Antes, Jonathan Powell certificaba el final de la última organización terrorista de Europa.

Nunca podré agradecer lo suficiente a Brian Currin todo lo que nos ha ayudado a conseguir la paz. Y a Alberto Spektorowski, Ray Kendall y el resto de miembros del Grupo Internacional de Contacto pic.twitter.com/vQ5KRpG95O — Paul Ríos 🎗️ (@Paulrios) 4 de mayo de 2018

12:51



"Tenemos que ponerle prespectiva", dice el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre el comunicado de ETA.

12:49

ETA se va. Se va tarde, sin cumplir ningún objetivo, entre la irrelevancia cotidiana y la amnesia. Finalmente su epitafio sería algo así como “Solo dejó sufrimiento”. La sociedad vasca ya vive con normalidad su complejidad. Recuerdo a las victimas.

Gratitud eterna a l@s cívicos. pic.twitter.com/qL8HwbdLkA — Unai Sordo (@UnaiSordo) 4 de mayo de 2018

12:48



La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha echado en falta que ETA reconociera que "nunca se debió hacer" aunque lo importante es que "se ha acabado", unas palabras con las que se ha referido al comunicado con el se que anunciaba la disolución de la banda terrorista. "Nos alegramos muchísimo de que por fin podamos decir que no existe ETA, que se ha acabado, pero cualquier demócrata siente que no se haya dicho que nunca se debió hacer", ha trasladado la alcaldesa a la prensa tras presentar las fiestas de San Isidro parafraseando a una víctima de la banda terrorista.

12:47

12:46



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrecerá una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa a las 13.00 horas tras el anuncio de disolución de la banda terrorista ETA.

12:26

El acto de Cambo-Les-Bains comienza con un minuto de silencio "en honor de todas las víctimas de este conflicto", dice la organización.

Confebask y sus asociaciones miembro han asegurado que el último anuncio de ETA "no es disolución, es derrota" y han advertido de que "lamentablemente, llega tarde para las víctimas y para el conjunto de la sociedad".

En un comunicado conjunto, ante el anuncio de disolución de ETA, Confebask, Adegi, Sea y Cebek, afirman que la derrota de ETA "ya quedó certificada en octubre de 2011 cuando anunciaron que dejaban de matar".

12:07

Llegan los últimos invitados a Cambo-Les-Bains. A punto de comenzar el encuentro internacional de ratificación de la disolución de ETA, cuenta Juan José Fernández. Un protocolo gestual en los saludos del mediador Brian Currin acompaña al protocolo organizativo: abrazo con contacto pectoral para los dirigentes de la izquierda abertzale; abrazo con contacto en los antebrazos al recibir a los líderes del PNV; estrechamiento de manos con el resto.

11:49

Pese a que no se esperaba su presencia en Cambo-Les-Bains, la que fuera cabeza de cartel de Podemos en el País Vasco Pili Zabala (hermana del etarra asesinado por los GAL José Ignacio Zabala) ha acudido al acto de escenificación de la disolución de ETA, según cuenta Juan José Fernández.

11:48



El expresidente del Sinn Fein Gerry Adams, el exjefe de Gobierno irlandés Bertie Ahern y el exasesor del primer ministro británico Toni Blair, Jonathan Powell, ya están en el acto propagandístico del fin de ETA.

Organizado por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), Bake Bidea y el Foro Social Permanente, la cita tiene lugar al día siguiente de que ETA anunciara su disolución en un comunicado.

Comenzará a mediodía en la casona construida a principios del siglo XX por Edmond Rostand, autor de "Cyrano de Bergerac", con un saludo del exalcalde de Cambo Vicent Bru y del primer edil de la vecina Bayona, Jean René Etchegaray, quien también participó en los actos del desarme de la banda terrorista el 8 de abril de 2017.

11:40

Ortuzar y Otegi acaban de llegar, con Urizar y otros abertzales. Apretones de mano a la entrada.

11:17

Comienzan a llegar las personalidades internacionales a la villa de Cambo. Ya hay foto de familia.

11:16

Cuantas vidas truncadas, cuánto sufrimiento por culpa de una ETA deslegitimada y derrotada por la democracia . https://t.co/GhV5FohLbs — Odón Elorza (@odonelorza2011) 4 de mayo de 2018

11:09



11:08



Pero... ¿no era por esto por lo que suspiramos durante 40 años? — Juan Jose Ibarretxe (@LHKibarretxe) 4 de mayo de 2018



11:08

El presidente del PSOE en el País Vasco, Jesús Eguiguren, ha afirmado este viernes que el balance que hace tras la disolución de la banda terrorista ETA es que "todo ha merecido la pena" y que "se siente reconocido". En declaraciones a la SER, Eguiguren ha explicado que para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "sin las conversaciones con Arnaldo Otegi" que él mantuvo para buscar el fin de la violencia terrorista "nada de esto habría sido posible".

11:05

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha considerado que no se va a abrir un proceso independentista como el catalán en Euskadi tras el final de ETA porque la sociedad no lo quiere y apuesta por la estabilidad.

En una entrevista en TVE, Alonso también ha señalado que ETA trata ahora de "camuflar su derrota como un empate" con este "blanqueamiento" que pretende, pero el PP siempre trabajará por que se sepa "la verdad" de lo ocurrido y se respete la "dignidad" y la memoria de las víctimas.

11:05

La representante de la Ejecutiva de Podemos Euskadi y parlamentaria de Elkarrekin Podemos, Eukene Arana, que estará presente este viernes en el acto de Cambo junto a Andeka Larrea, ha afirmado que le gustaría que en el encuentro internacional de la localidad vasco francesa la protagonista fuera la sociedad y no ETA porque, a su juicio, ha sido la que ha logrado el fin de la banda. Además, ha asegurado que la disolución de la organización terrorista "no es un punto y final" porque hay que "brindar a las víctimas verdad, reparación y garantía de no repetición".

11:03



Villa de Arnaga, en Cambo Les Bains (Lapurdi). La prensa enciende ordenadores y prueba cámaras para el último acto de escenificación de la disolución de ETA. pic.twitter.com/Gfd1eq7Zyf — Juanjo Fernández (@JJFernandezint) 4 de mayo de 2018



10:43

ETA echa el cierre definitivo en Cambo-les-Bains.

10:42

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha señalado este viernes en Burgos que el último comunicado de ETA no puede servir de "coartada" para ningún tipo de concesión a la banda terrorista.

10:40

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, considera que se debe "repensar" la política penitenciaria de dispersión de presos de la banda terrorista ETA porque tras su disolución, ya no hay una organización a la que estos puedan seguir perteneciendo dentro de las prisiones.

"Se trataba de delitos cometidos por personas integradas en una organización terrorista. Para que no mantuvieran esa situación de organización, la política penitenciaria estaba basada en la dispersión. Esos dos elementos hay que repensarlos porque ya no existe la organización", ha comentado en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press.



10:38

El parlamentario del PNV y secretario primero de la Mesa del Parlamento Vasco, Iñigo Iturrate, cree que ETA se ha despedido "glorificando su pasado" y le deja a la izquierda abertzale "la responsabilidad" de reconocer que la banda nunca debió existir. Además, ha afirmado que resulta "sorprendente y chocante" que el Gobierno del PP diga que "la política antiterrorista continuará" con la banda disuelta y espera que, con el tiempo, cambie su postura.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Iturrate ha afirmado que hay "una sensación de alivio porque es algo que veía lastrándonos como país y ahogándonos desde hace casi 60 años, y ha condicionado muy negativamente la vida en este país todas estas décadas". "Pero, después de casi siete años de cese de la acciones terroristas, su cese ha sido casi en diferido", ha indicado.

10:08

El exsecretario de Estado para la Seguridad del Gobierno de España Rafael Vera ha dicho este viernes que no tiene la "absoluta seguridad" de que la banda terrorista ETA haya acabado definitivamente. "No tengo la absoluta seguridad de que este tema haya acabado definitivamente. Es posible que, por las informaciones que tengo, todavía haya algún grupo", ha subrayado Vera en la Cope.

10:07



El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, negó este viernes tajantemente que el Gobierno contemple dar alguna contrapartida a la banda terrorista tras comunicar oficialmente su disolución. "A estos de ETA, ni agua", espetó. En su opinión, el último episodio ha sido "igual de repugnante que todos los demás", lanzando un "mensaje maquiavélico" con la voz de Josu Ternera. "Creo que los nietos de los etarras tienen que sentir vergüenza de sus abuelos cuando pasen unos años", opinó Maroto.



10:04



Una joven será la encargada de leer, en euskera, en "representación del nuevo futuro en el País Vasco" la denominada 'Declaración de Arnaga' que surja del 'Encuentro Internacional para avanzar en la resolución del conflicto' que se celebra este viernes en la localidad vasco francesa de Cambo, con el fin de certificar el final de ETA.

10:04



El exjefe del Gabinete de Tony Blair, Jonhatan Powell; el líder del Sinn Féin, Gerry Adams; el exprimer ministro irlandés, Berthie Ahern; el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas; el abogado sudafricano Brian Currin y representantes de la Fundación Henry Dunant estarán presentes este viernes en Kanbo.

Un total de 89 invitados participará en el Encuentro Internacional para avanzar en la Resolución del Conflicto en Euskal Herria, organizado por el GIC, el Foro Social y Bake Bidea. La cumbre comenzará, a las 13.00 horas, con la intervención de los miembros del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Brian Currin, Raymond Kendall y Alberto Spektorowsky; la presidenta de Bake Bidea, Anais Funosas, y el coordinador del Foro Social Permanente, Agus Hernán.

En el encuentro estará presentes también todos los partidos del País Vasco francés, excepto del Frente Nacional, y de la Comunidad Autónoma Vasca participarán el PNV, con su presidente, Andoni Ortuzar, a la cabeza; EH Bildu, liderado por Arnaldo Otegi, y Podemos Euskadi. Además, irán los máximos dirigentes sindicales de ELA, LAB y UGT de Euskadi, Adolfo Muñoz, Garbiñe Aranburu y Rául Arza, respectivamente.

10:02

🕊 Hoy es un día importante para el futuro de nuestro País: ETA ha dejado de perturbarnos para siempre. Nuestro 1º recuerdo es para todas las víctimas. Trabajaremos juntos por una convivencia asentada en el compromiso ético, la dignidad humana y los derechos de todas las personas pic.twitter.com/fGFGVsayGw — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 3 de mayo de 2018



10:02

El exlehendakari vasco y secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha instado este viernes a "no caer en la trampa" y "no acompañar" a ETA en la "ceremonia" que han organizado este viernes en la localidad francesa de Kanbo y con la que pretenden "blanquear" su historia. "Veníamos diciendo que lo único que faltaba era el anuncio de la disolución de ETA. Es una buena noticia, pero a partir de ahí, ya está. No debemos caer en la trampa de acompañarles en esta ceremonia por la que pretenden decirnos que ellos son quienes generosamente, nos han traído la paz", ha señalado en declaraciones a TVE.

10:01





10:00

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, realizarán este viernes en el Palacio del Señorío de Bértiz, en el norte de Navarra, una declaración institucional tras el anuncio de disolución de ETA. El acto será a las 16.30 horas.

09:59

El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha advertido este viernes de que ETA "intentará una y otra vez hacer creer que hubo un conflicto" en el País Vasco, "que ese conflicto justifica que hubiera muertos y que en aras de su resolución pacífica, ellos se han disuelto".

09:59

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que hoy, tras la disolución ayer de ETA, la coalición soberanista quiere hacer "un ejercicio de empatía, de responsabilidad y de reconocimiento a todas las víctimas sin excepción".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Otegi ha defendido que "ha existido un conflicto político en este país, que ha generado un gran sufrimiento en todas las partes". En este sentido, ha querido "empatizar con todas las víctimas y reconocer el dolor de todas las víctimas".

"Es algo que toca hacer, lo estamos haciendo y hoy no me queda otra reflexión que hacer que la que hemos hecho estos días. Nosotros consideramos que aquí hay un conflicto, que fruto de ese conflicto ha habido numerosos sufrimientos en todas las partes, y que todos esos sufrimientos debieron ser evitados", ha apuntado.

Arnaldo Otegi ha eludido hablar de para qué ha servido la existencia de ETA durante sus 60 años de existencia. "Hoy estamos en un día en el que ETA va a certificar su disolución. Hace un año se desarmó, hace siete años cesó su actividad armada", ha indicado.

09:58

El ministro de Economía, Román Escolano, ha afirmado que "todo español" al oír la disolución de la banda terrorista ETA "tiene que tener un pensamiento hacia las víctimas". "Me gustaría recordar a las fuerzas y cuerpos del Estado, que merecen el homenaje de todos los españoles y también un recuerdo a las víctimas", ha subrayado Escolano.