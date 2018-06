EEUU niega la entrada a Javier Solana, ex secretario general de la OTAN

Estados Unidos ha denegado la solicitud de autorización electrónica (ESTA) para entrar en el país al ex secretario General de la OTAN, Javier Solana, por razones de seguridad, ya que el socialista español ha realizado viajes a Irán, país que la política de inmigración estadounidense mantiene en su 'lista negra'.

Según avanzaba 'El País', Solana, que confirmó el incidente y le quitó importancia, tenía previsto asistir a un evento de la Brookings Institution, pero su petición se ha visto rechazada como ocurre de manera automática con el sistema informático de autorizaciones de entrada cuando el peticionario haya visitado Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Somalia o Yemen.

Esto no obsta para que no pueda viajar al país, sin embargo, deberá obtener un visado para ello, algo que no se exige como política general a los ciudadanos españoles cuando la estancia prevista es inferior a 90 días pero que se convierte en imprescindible una vez que la solicitud electrónica ha sido rechazada.