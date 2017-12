ERC se reivindica como único garante del "espíritu de Junts pel Sí"

Hay dos cosas de las que ERC es consciente y, en parte, teme. La primera, de la desventaja que supone tener a su líder, Oriol Junqueras, en prisión, desde donde no puede hacer campaña, muy a diferencia de lo que hace Carles Puigdemont desde Bélgica. La segunda, que C's está cerca de convertirse en la tercera fuerza del Parlament, puesto que le disputa al PSC.

En el acto central de campaña, celebrado este sábado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y en el que no ha estado Marta Rovira, han habido repetidas alusiones a estos temores. "A Junqueras no le podemos escuchar la voz ni por videoconferencia", ha lamentado el 'conseller' cesado Carles Mundó. "Junqueras está en prisión porque saben que es el candidato que puede ganar y por eso -ha enfatizado- no jugamos en igualdad de condiciones". El 'vicepresident' cesado ha tenido hoy, una vez más, su silla vacía con un lazo de color amarillo.

ERC conoce las dificultades a las que se enfrenta en estas elecciones "ilegítimas", pero pese a ello Mundó ha llamado a los simpatizantes de su partido (unas mil personas este sábado en la plaza de la Mediterrània, según la organización) a no decaer porque no es la primera vez que se encuentran en esta situación. "Una vez más, con 86 años de historia, volvemos a tener al 'president' en la prisión, por eso el 21-D debemos dar una lección democrática y denunciar todo esto".

Mundó ha asegurado que el día 22 debe conformarse un Govern"fuerte" en Catalunya que se sobreponga al 155. Esto excluye a PP, C's y al PSC. "A ellos nos les importan los ciudadanos de Catalunya, sino servir al Estado. El día 21 tiene que haber una victoria rotunda de ERC para evitar que gane el bloque constitucionalista". Pero las advertencias se centraron, sobre todo, en el partido naranja. "C's no necesita que se aplique el 155 porque su programa ya es el 155".

"Mirad, escuchad, querednos"

También Raül Romeva, presente en el mitin, ha redundado en la ausencia de Junqueras. "Quien debía cerrar este acto hoy no está físicamente. Pero no hay hormigón suficiente que tape el amor de la gente". Romeva también ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que no hablen de "odio a España" por parte del independentismo. "Os pido que nos miréis a los ojos y escuchéis nuestro corazón. Mirad, escuchad, querednos", ha clamado en una intervención cargada de sentimentalismo.

Los de ERC, al igual que la CUP esta campaña, tampoco esconden su desconfianza hacia Podemos y los 'comuns'. "Nosotros, si hemos despertado al franquismo, ha sido para derrotarlo. Y, si estaba dormido, es porque no estaba muerto". Ha sido la respuesta de Romeva a las palabras de Pablo Iglesias la semana pasada. Para él, hacer república es apostar por la igualdad, libertad y fraternidad.

Y no ha faltado Gabriel Rufián, la personalidad más mediática de ERC a juzgar por la cantidad de 'selfies' que los asistentes al acto le pedían. 'Rufi', como lo presentó previamente Antoni Castellà (Demòcrates), ha arrancado su intervención criticando al "frente nacional-naranja" (PP y C's) y, de nuevo, a Podemos y 'comuns'. "Al fascismo se le combate y se le destruye, no se le duerme".

"Estas elecciones han sido convocadas desde un despacho de la Moncloa, pero concurrimos por respeto a quienes votaron heroicamente el 1-O. Y ganaremos", ha dicho el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, quien ha añadido: "Somos los más fraternales porque somos la única amenza al régimen del 78". Rufián ha pedido el voto masivo para ERC. "Ellos nos molieron a palos el 1-O; nosotros les tenemos que moler a votos el 21-D".

"Espíritu de Junts Pel Sí"

"'Winter is coming'", ha arrancado por su parte Castellà, que concurre en la lista de ERC para el 21-D. "PP, C's y PP se acercan para destruir la democracia", ha advertido a los presentes, frente a quienes ha reivindicado el "cometido" de hacer "efectivo" el mandato del 1-O. Para ello, considera Castellà, solo existe un partido que puede llevarlo a cabo: el de Junqueras. "Solo ERC puede superar a C's", ha dicho, al considerar que el 21-D supondrá la "lucha entre el bien y el mal".

También ha revindicado a ERC como el único garante del "espíritu de JxSí". Un claro intento de hacer ver que la candidatura de Puigdemont (Junts Per Catalunya) es en realidad el PDECat encubierto. Desconfianzas mutuas conjugadas con el intento de mostrar sintonía entre estas dos formaciones independentistas que, según los últimos sondeos, se disputan la presidencia. Una frase de Castellà lo resume bien: "Puigdemont seguirá siendo nuestro 'president' legítimo".