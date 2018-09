Errejón apuesta por 'hablar menos de partiditos' y más de la Comunidad

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado este lunes que es momento de "hablar menos de partiditos, fórmulas políticas y de ellos mismos" y más de hablar de la Comunidad de Madrid.

"En los últimos años hemos hablado demasiado de nosotros mismos y menos de una sociedad que cambia. Tenemos que pensar si somos capaces de unirnos y adelantarnos al cambio o si se nos pilla con el pie cambiado. Soy partidario de bajar el tono y convencer a una mayoría de ciudadanos, hayan votado lo que hayan votado, a aquellos ciudadanos que no les da para pagar el alquiler o no saben qué será del futuro de sus hijos. Gente decente para construir un proyecto de futuro", ha dicho en una entrevista en 'Telemadrid'.

El también secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos ha vuelto a poner a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, como su referente "moral y político", de la que ha afirmado que tomó la decisión de volver a presentarse a la Alcaldía en las próximas elecciones de mayo "por la demanda que le expresaban los madrileños: ponerse a disposición de ellos para revalidar y extender el proyecto de cambio".

Errejón entiende que Carmena "quiere sumar a cuanta más gente mejor y que viene de lugares diferentes"; un hacer política que "tiende la mano". "Es un referente en la capacidad incluso de dar una cierta inquietud y demostrar que gobierna para los que votaron y para los que no le votaron también", ha añadido.

En ese sentido, cree que a la regidora "le ha sentado bien el ejercicio del Gobierno". "La candidatura va a ser de un equipo de Gobierno que ha demostrado que a esta ciudad le sienta bien que gobernaran. Hemos pasado del circo y del "relaxing cup of café con leche" a estar en el mapa europeo, por su aire, cultura, transparencia y por reducir la deuda", ha explicado.

INTEGRACIÓN EN LA CANDIDATURA

En este objetivo de "sumar", el candidato regional de Podemos ha apostado por integrar a gente de otros partidos (Izquierda Unida, Equo) en su candidatura pero no ha detallado cómo lo haría. Así, ha puesto el ejemplo del 2015, cuando la izquierda no logró el poder en la región por un escaño, y cuando IU no logró por décimas el porcentaje necesario para conseguir representación parlamentaria.

"No nos puede pasar como en 2015, que faltó un escaño y Ciudadanos le entregó el poder al PP de Cifuentes, que es el mismo que el de Ignacio González y Aguirre. Hay que sumar a todo el mundo, para que Madrid deje de ser conocida por la 'Púnica' y empiece a ser conocida por la justicia social, los servicios públicos o la excelencia. Voy a hacer esfuerzos para integrar a todo el mundo hasta el final", ha agregado.

De hecho, Errejón ha reconocido que ha intentado que la actual portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, afín a la corriente anticapitalista, fuera en la lista con la que ganó las elecciones primarias en Podemos, y que seguirá intentando que se sume a su proyecto, "pero no hay mucho tiempo que perder".

Preguntado por su ausencia en el Debate del Estado de la región, el también diputado nacional ha alegado que tenía trabajo esos días en el Congreso, pero que estuvo escuchándolo. "Este debería ser el único Debate del Estado de la región que se nos miente y trata como niños pequeños, por lo que todos tenemos que hacer esfuerzos para hacer una región vanguardia en Europa y que la Comunidad despegue", ha concluido.