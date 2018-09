Esta es la emotiva carta en la que Pablo Iglesias agradece a la sanidad pública la atención prestada a sus hijos prematuros

Pablo Iglesias se ha reincorporado a la vida política tras haber estado de baja por paternidad con una emotiva carta en la que ha querido dar las gracias a la sanidad pública y al Hospital Gregorio Marañón por la atención prestada a sus mellizos prematuros, que nacieron el pasado tres de julio, tras solo seis meses de embarazo.

"Han pasado ya dos meses desde que nuestros hijos nacieron prematuramente. (...) Todo ha sido posible gracias a un equipo de profesionales de la sanidad pública además del cariño y apoyo de nuestra gente. Muchos prematuros como ellos, en otros lugares del mundo, no tienen la misma suerte", ha escrito el secretario general de Ahora Podemos en una misiva publicada en Facebook y compartida por su mujer y número dos del partido, Irene Montero.

En la carta, Iglesias ha querido remarcar que de no ser por haber nacido en un país en el que hay un sistema sanitario público, probablemente sus hijos no hubieran corrido la misma suerte. "Nuestros hijos tienen hoy dos meses porque nacieron en un país que cuenta con algo mucho más importante que cualquier himno o bandera: un sistema sanitario universal. Les contaremos que nada merece más lealtad que eso. Su vida y su salud no sólo son el resultado de los avances médicos y científicos, sino también de una sociedad que todavía asegura los mejores cuidados para cualquier persona independientemente de su posición social", ha escrito el líder de la formación morada en Twitter.

Lo común

"Muy pocos niños recibirían lo que necesitan y merecen si la salud estuviera sometida a las leyes de la oferta y la demanda. Explicaremos a nuestros hijos por qué vamos a ser siempre leales a lo que les permitió vivir: lo común", concluye Iglesias en la carta.

Tras tan emotivas palabras, el líder de Podemos ha querido agradecer uno a uno a los profesionales que intervinieron en el cuidado de sus hijos y destacar de cada uno de ellos sus mejores cualidades médicas y humanas.

Además, y a modo de conclusión, la pareja ha querido agradecer el cariño mostrado por el resto de políticos de su formación y por sus adversarios políticos. "Tampoco olvidaremos que algunas de las palabras más hermosas, algunos de los abrazos más sinceros, algunos de los consejos más provechosos, vinieron de nuestros adversarios políticos. Somos republicanos pero recordaremos que un rey y una reina llamaron para preguntar por nuestros hijos y que todos nuestros rivales preguntaron con frecuencia cómo estaban. Somos ateos pero explicaremos a nuestros hijos que nuestros amigos creyentes rezaron por ellos", han escrito.