España está libre del sarampión y la rubéola, dice la Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refrendó la buena situación que vive España en torno a la transmisión endémica del virus del sarampión y de la rubéola, que ha permanecido interrumpida durante más de 36 meses y por lo cual, ya se consideran como enfermedades eliminadas, pero señaló que esto ha sido como resultado de un proceso responsable de vacunación de los menores.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, resaltó que el pasado 15 de agosto la Comisión Europea de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola, envió una carta en la que confirma que España está libre del contagio endémico de ambas enfermedades. La ministra ha calificado esta información como "una buena noticia".

El documento también señala que los 203 casos confirmados entre el 1 enero y el de 5 agosto que se han dado en España son importados, por lo según Montón, la OMS refrenda que el país "cumplimenta muy bien la tasa de vacunación y que aquí no hay ningún problema".

Promover la vacunación

La ministra ha calificado de "casos aislados" los últimos datos aportados por la OMS, que recogen que unas 41.000 personas han infectado de sarampión en el continente europeo durante el primer semestre de 2018, unas cifras que superan con creces los registros de cualquier año en la última década.

Debido a esto, Carmen Montón ha insistido en la importancia de vacunarse y ha agradecido tanto a los médicos de familia como a los pediatras, que en España hay una tasa "muy alta de vacunación" contra el sarampión, que está por encima del 95 % por lo cual “no hay virus circulantes en nuestro territorio", aseguró.

No obstante, Montón ha adelantado que desde la Dirección General de Salud Pública se va a insistir en la necesidad de vacunarse para prevenir brotes de estas y otras enfermedades, además para que "ciertos movimientos contrarios no arraiguen en nuestro país", como aquellos que propagan "informaciones que no se corresponden con la verdad".

La funcionario hizo hincapié en que el “calendario vacunal hay que cumplirlo en beneficio de la salud individual de los niños, pero también de la salud colectiva”, por lo que pidió a los padres de familia no dejarse engañar en el sentido de que las vacunas son innecesarias.