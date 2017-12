Expedientados los militares que permitieron a dos civiles grabar en un tanque amenazas a Puigdemont e Iglesias

En las últimas horas ha corrido como la pólvora en las redes sociales un vídeo de un joven civil subido a un tanque Leopard amenazando a Carles Puigdemont y Pablo Iglesias.

El vídeo, grabado en una base militar de Zaragoza, dura apenas 30 segundos y en él se ve a un dos hombres, uno de ellos mirando a cámara y afirmando haber encontrado "la solución a los problemas de España". A continuación, se puede observar que va subido a un tanque de combate del Ejército y, apuntando al cañón, prosigue: "Le vamos a dar una sorpresa a Puigdemont, que está muy duro últimamente (...) Setenta toneladas de puro amor y pura democracia. Coletas, el siguiente eres tú, cabrón. Arriba España".

Tras el revuelo generado, el Ejército de Tierra ha abierto un expediente disciplinario a los militares que permitieron a los dos civiles subirse al carro de combate para realizar la controvertida grabación, ya que no está permitido que los civiles se suban a los vehículos militares.

Fuentes de Defensa han explicado a la agencia Europa Press que los hechos tuvieron lugar durante la celebración del día de la Inmaculada, patrona de Infantería, por la Brigada Aragón I en un acto que no era de puertas abiertas, pero al que se invitó a numerosos civiles. Cuando los carros de combate estaban siendo ya retirados al hangar, los dos jóvenes protagonistas del vídeo pudieron acceder a uno de ellos, un Leopard, para registrar las imágenes que luego difundirían a través de las redes sociales. El expediente disciplinario puede acabar con una sanción para los soldados implicados.

Reacción de los amenazados

Tras conocer el contenido del vídeo, el 'expresident' se limitó anoche a marcar como favorito el tuit original. Pero esta mañana ha publicado un mensaje en la misma red social afirmando que estos hechos son "inaceptables en la UE" e instando al Estado español a pedir disculpas y a abrir una investigación.

Spanish soldier on top of a tank threatens me and @Pablo_Iglesias_ Unacceptable in the EU. Spanish government must apologize and open an investigation https://t.co/IhFQrPzN0z