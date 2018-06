Feijóo: "Me repugnan y lamento las corruptelas descubiertas en mi partido"

El presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que le "repugnan" y que lamenta las "corruptelas descubiertas" en el Partido Popular. "Es evidente que en el seno del Partido Popular se produjeron graves errores de control, por eso hay un extesorero condenado y varios alcaldes condenados", ha manifestado. Estas declaraciones se producen mientras el PP llora el adiós de Rajoy -que ha evitado disculparse por la corrupción en estos últimos días- y mira de reojo a Feijóo como posible sucesor.

El político gallego se ha pronunciado de este modo durante la sesión de control del Parlamento de Galicia, escenario en que también ha pedido que no se "manipule" lo que dice la sentencia de la Gürtel que, según ha indicado, dice que "no hay ninguna condena" al PP por "corrupción".

Con todo, el máximo mandatario autonómico no ha desvelado sus planes de futuro y si optará a liderar el PP a nivel nacional, si bien les ha trasladado a los portavoces de la oposición gallega hasta en dos ocasiones que tendrán la oportunidad de seguir debatiendo en la "próxima sesión de control" de la Cámara gallega, "el 20 de junio".

CARRERA SUCESORIA

Núñez Feijóo, ha apuntado hoy que "no hay ningún congreso convocado de momento" para llevar a cabo la sucesión del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al frente del PP, por lo que ha evitado pronunciarse sobre un posible interés en participar como candidato.

"Les propongo que no insistan en este tipo de cuestiones", ha dicho el mandatario autonómico a los periodistas, "primero porque estoy ejerciendo de presidente de la Xunta y segundo porque no hay ningún congreso convocado de momento", ha zanjado. Por este motivo, ha considerado, no hay "nada que decir ni nada que añadir" al respecto.