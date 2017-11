El fiscal superior de Extremadura vincula la muerte de Romero de Tejada al 'procés'

El fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, ha vinculado la muerte de su homólogo en Catalunya, José María Romero de Tejada, con el 'procés', al señalar la "tensión" sufrida por este último a raíz del conflicto catalán. Tras entrevistarse con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, el fiscal ha declarado a los medios de comunicación que "la preocupación no es buena para la salud".

Romero de Tejada ha fallecido este lunes, a los 69 años, a causa de un infarto, tras una complicada neumonía. El fiscal padecía, además, de una leucemia.

"Desconozco las circunstancias exactas de la muerte. Parece que ha sido una muerte natural producida por la enfermedad. Pero, sin duda, el tiempo de tensión que ha vivido la comunidad autónoma de Catalunya y, en concreto, el fiscal superior en todo este tiempo, con la declaración unilateral de independencia, pues supongo que habrá tenido algún tipo de influencia", ha afirmado Blanco.

"Estrés"

El fiscal añade: "No sé hasta qué punto, porque, ya digo, la enfermedad, pues muchas veces no se puede atribuir a un origen concreto. Si una persona cae enferma es por múltiples motivos, pero yo creo que las situaciones de estrés, de preocupación, no son buenas para la salud".

Las palabras de Blanco pueden escucharse en un audio que ha difundido en su cuenta de Twitter un periodista de la Cadena Ser.