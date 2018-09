La Fundación Francisco Franco se querellará contra Wyoming

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha anuncido, en un comunicado, que se querellará contra el Gran Wyoming por su parodia de la exhumación del dictador. En el texto, la entidad señala que "el tal e insignificante personaje Wyoming recibirá en breve noticias de esta Fundación al amparo de la Justicia".

En el vídeo, el Gran Wyoming y su colaborador, Dani Mateo, intentan sacar del ataúd a un maniquí con la figura de Franco. Sin embargo, en la maniobra, el ataúd se cae y el 'cadáver' acaba rodando por el suelo, llegando Mateo a intentar hacerle el boca a boca. Al levantarlo, ambos gritan "A la una, grande y libre".

Lo mas lógico sería que los españoles nos querelláramos contra la Fundación Franco por defender a un genocída de compatriotas.



Boicot a La Sexta

Para la FNFF, "no, no es libertad de expresión lo materializado en ese programa por este personaje sino una muestra vil de odio y rabia". La organización ha anunciado además su boicot a La Sexta, a la que ha asegurado que no volverá a atender. "A lo largo de los últimos meses miembros de esta FNFF hemos atendido con amabilidad las peticiones de asistencia a diferentes programas de la Sexta TV . A partir de este momento, y salvo rectificación oportuna, ninguna persona de esta Fundación volverá a acudir a la citada cadena. Sin duda dada la característica sectaria de la misma no nos echarán de menos. Nosotros tampoco".