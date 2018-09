Garrido subraya su voluntad de presentarse a las autonómicas de 2019

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha señalado, sobre sus opciones de ser el candidato del PP en las elecciones autonómicas de 2019, que ahora mismo es el jefe del Ejecutivo y que le gustaría "seguir siéndolo", aunque ha remarcado que la decisión corresponde al presidente del PP, Pablo Casado, y a la Dirección Nacional.

En una entrevista concedida a 'Onda Madrid', Garrido ha trasladado que desconoce los plazos para los nombramientos de candidatos pero ha deslizado que podría ser en septiembre o en octubre.

Para el dirigente madrileño, en los puestos hay que poner "a quien pueda ganar elecciones, a quien conozca los asuntos que tiene que manejar y a quien pueda dar las mejores soluciones a los electores".

Este perfil, según Garrido, lo pueden tener personas de "muy distinta naturaleza", que pueden ser o no personas "mediáticas". "Perdimos el Ayuntamiento con Esperanza Aguirre, que era quizás la política más mediática que teníamos", ha deslizado, para a continuación manifestar que sería "razonable" que el aspirante fuera una persona que "conozca el PP y que sea del partido en Madrid".

DEFIENDE SU GESTIÓN

En cuanto a su gestión, Garrido se ha desmarcado de las críticas de que el suyo es un gobierno de paso al indicar que tiene "proyecto" y que cumplirá al cien por cien el programa electoral que presentaron los 'populares' en 2015.

"Para algunos hablar de gestión y del día a día es peyorativo. A mí me parece bien, los políticos tenemos que dedicarnos a gobernar y a gestionar. Yo lo de acudir cada día a un plató de televisión lo dejo para otros", ha indicado.

El presidente madrileño ha defendido, de entre sus medidas, el proyecto de ley de rebajas fiscales ya remitido a la Asamblea de Madrid, la creación de empleo, el crecimiento económico y el plan de reforma de hospitales públicos. En el marco de este último, se presentarán esta semana las inversiones para el Hospital 12 de Octubre.

"APROVECHAR EL MOMENTO"

El presidente regional ha trasladado que, aunque habla a menudo con el presidente de su partido, no han intercambiado parecer sobre la candidatura a la Presidencia de la Comunidad. Garrido ha defendido que Casado, a quien ha tildado de "revulsivo" para su formación y para el conjunto de España, será "elemento fundamental" para recuperar el escenario electoral que perdieron.

Además, para el jefe del Gobierno regional los 'populares' deben aprovechar el momento que vive Ciudadanos, ya que, a su parecer, se encuentran "muy perdidos" porque habían hecho oposición basada en el "desgaste" del PP, aunque negociará la aprobación de los presupuestos con la formación de Albert Rivera.

Para el presidente, en Madrid hay una opción que representa "el centro-derecha que es el PP y luego una opción que no se sabe bien a quien representa que es Ciudadanos". En este punto, ha recordado que el portavoz de la formación 'naranja', Ignacio Aguado, decía "no hace tanto tiempo" que le daba igual gobernar con el PP o con el PSOE. "No sé si lo sigue manteniendo pero a día de hoy sería bueno que lo aclarase porque a los ciudadanos que votan no les da igual que se gobierne con el PP o con el PSOE", ha dicho.

CRÍTICAS AL PSOE

En cuanto a los socialistas, Garrido cree que han renunciado desde hace mucho tiempo a tener "proyecto propio" para la región. A su parecer, buscan tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento "fórmulas con Podemos". Según Garrido, "se han radicalizado y no tienen discurso".

Y es que, el dirigente autonómico cree que será el PP quien ganará los comicios, tanto en la región como en el Consistorio, porque Podemos, que era "el gran desconocido", ha convertido la ciudad en "caos". "Todo lo que compete al Ayuntamiento funciona mal", ha criticado.