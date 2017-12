Girona aprueba cambiar el nombre de la plaza Constitución por el de 1 de octubre

El pleno del Ayuntamiento de Girona aprobó este lunes cambiar el nombre de la plaza Constitución por el de 1 d'Octubre del 2017 para hacer "un acto de reconocimiento" a los gerundenses que han visto "pisoteados sus derechos y libertades individuales y colectivos ". El consistorio ha hecho patente su posicionamiento institucional a través de una moción de urgencia que han consensuado PDeCat, ERC y la CUP. Además del aval de los tres grupos, el texto también recibió el apoyo del PSC. Tanto C's como el PP han votado en contra y han calificado la propuesta de "populista, victimista y electoralista". La alcaldesa, Marta Madrenas, subrayó que llevar a pleno el cambio de nombre era necesario para dar respuesta al "clamor popular" que reclamaba rebautizar la plaza, sobre todo "porque en nombre de la Constitución, el Estado usó la violencia para impedir el acto más puro de la democracia que es votar".

La alcaldesa ya anunció la semana pasada que llevaría al pleno el cambio de nombre de la plaza Constitución, y este lunes esto se ha hecho efectivo. Ha sido a través de una moción de urgencia, presentada conjuntamente por PDeCat, ERC y la CUP. Un texto que, subrayó Madrenas, era necesario para hacer patente cuál es "el posicionamiento institucional del consistorio", más allá del proceso que ya se ha puesto en marcha la comisión del Nomenclátor. "Lo hacemos por un acto de dignidad, atendiendo al clamor popular que nos lo reclamaba ", dijo la alcaldesa. De hecho, la moción llega cinco días después de la encartelada que tuvo lugar en la misma plaza -coincidiendo con el Día de la Constitución- en que ya se la rebautizó simbólicamente.

El escrito de la moción recoge que el 1 de octubre el Estado decidió "parar" la votación "utilizando todos los medios a su alcance, violencia incluida". El texto recuerda las cargas policiales contra colegios electorales "con material antidisturbios y pelotas de goma, prohibidas en Cataluña". El escrito subraya que la ciudadanía de Girona, "en vez de rendirse", protegieron las urnas "en un acto de dignidad, de protesta y de manifestación de la voluntad democrática".

El escrito explica que, tras del referéndum, y a pesar de haber puesto "sobre la mesa del Gobierno la necesidad de seguir dialogando", la respuesta del Ejecutivo español ha sido "el encarcelamiento y la aplicación del 155".

APOYO DEL PSC Y RESPUESTA DE ALBIOL

La moción por el cambio de nombre de la plaza de la Constitución salió adelante con el aval de las tres fuerzas independentistas, pero también con el apoyo del PSC. La portavoz socialista en el consistorio, Silvia Paneque, solo quiso incidir en que en el nuevo nomenclátor de la plaza conste explícitamente el año 2017, para que no haya equívocos. "El 1 de octubre de 1936 Franco fue nombrado jefe del gobierno del Estado y, precisamente, nosotros, los socialistas, fuimos los que sufrimos más la oscuridad de la represión", dijo.

Este martes el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha criticado duramente el apoyo de los socialistas a la moción. "Nos parece que es inadmisible, que no se puede estar instalado día sí día también al lado de los partidos independentistas. Es una provocación al sentido común", ha reprochado Albiol, informa Júlia Regué. El líder del PP catalán también ha exigido a Iceta el cese de los ediles socialistas en Girona y que se posicione de "una forma muy clara". "O destituye a sus concejales o entenderemos que, si no lo hace, le parece muy bien el comportamiento de reconocer al independentismo. Pondría en evidencia que es un partido que en función de donde está hace una cosa u otra. No se puede estar en medio, o estás con dios o estás con el diablo".