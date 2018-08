El Gobierno alega que España "no es el puerto más seguro" para el 'Aquarius'

Nuevo aprieto para el Gobierno de Pedro Sánchez. El buque Aquarius que navega cerca de las costas de Malta con 141 personas a bordo (73 menores), vuelve a hacer una llamada de socorro para poder atracar en un puerto español. El Ayuntamiento de Barcelona se ofrece para recibir el buque, pero el Ejecutivo de Madrid no parece dispuesto a permitir que atraque. A falta de una decisión definitiva, fuentes gubernamentales alegan que "España no es el puerto más seguro porque no es el más cercano" y arguyen que así queda establecido en el derecho internacional, aunque tampoco era la opción más próxima cuando se le dio acogida por primera vez.

El Gobierno tampoco ha confirmado si se ha puesto o no en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona por su ofrecimiento o si está manteniendo conversaciones con Bruselas o el resto de países de la UE. "Nada que decir" es toda la respuesta que fuentes de la Moncloa han dado hasta ahora, tras insistir en que las decisiones en asuntos migratorios deben ser comunes. Las medidas que el Gobierno español quiere impulsar a medio plazo vuelven a impactar con las urgencias de la inmediatez.

Mientras, el buque espera poder atracar en algún puerto europeo. Italia, con su polémico ministro del Interior al frente, Matteo Salvini, se niega una vez más a abrir sus fronteras a los inmigrantes. El presidente de Médicos Sin Fronteras (MSF), David Noguera, ha confirmado que por ahora ningún gobierno se ha puesto en contacto con ellos y están, por lo tanto, a la espera de una respuesta.

Según sus cálculos, cuentan con víveres para entre cinco y siete días y piden a los mandatarios de la UE que hagan "una reflexión profunda" y autoricen su llegada a tierra.

Noguera ha defendido el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo en Europa y ha recordado que el Aquarius se ha convertido ya en el único barco que está operativo en el Mediterráneo para rescatarles. Los desplazados por el Aquarius proceden mayoritariamente de Somalia y Eritrea.

La nueva llamada de socorro del Aquarius llega tras el entendimiento entre Sánchez y la canciller Angela Merkel para abordar los asuntos migratorios, tras su encuentro informal en Doñana el pasado fin de semana. Ambos mandatarios están determinados a exigir respuestas coordinadas de toda la UE, a establecer cuotas para que los países asuman parte de los desplazados de forma obligatoria y a priorizar las ayudas a Marruecos.

El PP pide que vuelva a Libia

El portavoz adjunto del Partido Popular (PP) en el Congreso, Rafael Hernando, ha propuesto este lunes que el 'Aquarius' se dirija a Libia por tener el puerto "más cercano".

En declaraciones en Telemadrid y en La Sexta recogidas por Europa Press, Hernando ha indicado que "Europa debe ofrecer un puerto seguro al 'Aquarius'", pero que no puede ser la primera opción. "Lo que le pediría a barcos como el 'Aquarius' y a oenegés de este tipo es que acudieran al puerto más cercano, y el puerto más cercano, seguramente, sea un puerto en Libia", ha anotado.

A su juicio, por razones humanitarias, "hay que ofrecer salvamento y seguridad a todo el mundo", aunque, si existe un puerto más próximo a la posición del barco de rescate, ha de atracar ahí. "Si no hay un puerto más cercano, que vengan aquí", ha añadido Hernando, quien, ante este debate, cree que simplemente se trata de "un problema de demagogia" del Gobierno de España por anotarse un gesto.

En concreto, el 'popular' ha recordado que, al igual que el presidente del PP, Pablo Casado, dijo que no había papeles para todos, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha acabado "chocando con la realidad" y ahora, que ha empezado a aplicar políticas algo más restrictivas, debe reconocer que estaba equivocado y acabar con el mensaje de fronteras abiertas a las mafias.

En este contexto, ha pedido al Gobierno que no se olvide de Marruecos, porque es un país vecino que ayuda a frenar la inmigración ilegal en la frontera. "Que la Unión Europea mira al sur y no solo hacia el norte es esencial", ha añadido Hernando, quien ha indicado que esta nueva situación migratoria que se ha abierto con la recepción del primer barco Aquarius "no es positiva".

"Todos sabemos cómo funcionan las mafias que trafican con estas personas: cuando embarcan en las pateras y pasan las fronteras, llaman al 112. Eso es lo que sucede", ha asegurado Hernando. Por estas cuestiones, el 'popular' ha apuntado la necesidad de desarrollar políticas que faciliten que la inmigración se haga a través de mecanismos legales.