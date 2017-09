El Gobierno avisa a los independentistas: la temperatura sube "y las penas por los delitos también"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido hoy a tres días de la convocatoria del referéndum en Catalunya, suspendido por el Tribunal Constitucional, que la temperatura "va subiendo y las penas por los delitos también".

En declaraciones en 'Telecinco', el titular de Justicia ha asegurado que, aunque ve "muy inverosímil" que la Generalitat declare unilateralmente la independencia después del 1-O, este sería "un paso más al proceso de delitos cometidos de los que deben acusar jueces y fiscales".

Catalá ha recordado que se investigan posibles delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y, en otra causa, sedición. "La temperatura va subiendo y las penas asociadas a los delitos también", ha avisado el ministro que también ha dejado claro que sin "minimizar ni trivializar", el día 2 "la vida sigue" y que "nadie puede esperar que como consecuencia de esta tensión vaya a obtener un rédito. Vamos a sentarnos a hablar como siempre".

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado que la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, tiene que responder al requerimiento del Gobierno por los actos "deleznables" que suponen la utilización de alumnos en manifestaciones o en pegadas de carteles a favor del referéndum ilegal. "No se puede lanzar una sombra de duda sobre todos los profesores, porque no es verdad. Habrá personas que no cumplan con su deber y que manipulen a los niños, pero eso, ni mucho menos, lo hacen todos los profesores de Catalunya", ha afirmado el también portavoz del Gobierno en 'TVE'.

"En determinados institutos con nombre y apellidos, hasta una decena, se estaba utilizando a niños haciéndoles pegar carteles o los profesores instaban a que se manifestaran frente al tribunal y los ayuntamientos que están con la ley y no con la secesión. Es intolerable", ha subrayado Méndez de Vigo.

Educación envió un requerimiento por esta "utilización de alumnos", con una decena de ejemplos, y en el que le exigía que depurara responsabilidades y reparara los derechos conculcados por profesores y directores de centros educativos. El escrito lo firmaba el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, y es consecuencia del expediente abierto el pasado viernes 22 por la Alta Inspección Educativa.

¿Un concierto económico para Catalunya?

En clave económica, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, no ha descartado la posibilidad de negociar un concierto económico para Catalunya aunque ha advertido que para ello habría que modificar la Constitución. "No hay nada escrito sobre piedra", dijo al respecto, subrayando que en cualquier caso hay que respetar las "reglas" y los procedimientos legales establecidos.

En una entrevista en 'TV3', el ministro ha negado falta de diálogo por parte del Gobierno central con la Generalitat. La independencia sería '"malísima" para Catalunya y "muy mala", ha zanjado.