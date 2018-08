El Gobierno blindará la exhumación de los restos de Franco con un decreto ley

Esta es la prioridad del gobierno de España. No es prioritario que el presidente de un gobierno autonómico diga que hay que atacar al estado español. No es prioritario que unos españoles no puedan decir que Cataluña es España, sin ser vilipendiados por ese gobierno autonómico con su policía política. Este gobierno y su presidente y el PSOE son los mayores sinverguenzas que han pasado por el gobierno español. Si esto no se controla en breve vamos a volver a ver las banderas estrelladas y los golpistas en la calle.