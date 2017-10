El Gobierno defiende la actuación policial: "Estas cosas pueden pasar"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

O sea. Mañana va toda la ultraderecha a la sede de Podemos, se apoderan de ella y no se van. Llega la policía, y ante la marea humana con los abuelos al frente estrategicamente en vanguardia para la foto (falta sonreír a la cámara), imaginen que se dan media vuelta. ¿De verdad está sociedad aragonesa está en ese nivel de infantilismo y mentira? Media Cataluña ya sabemos que sí. Pero en mi tierra me niego. Y no vamos a esperar a que Podemos y palmeros varios se hagan con la educación y los medios de comunicación para lamentarnos después. Ahí que empezar ya, con nuestro voto. Nosotros sí queremos votar.