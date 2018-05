El Gobierno y el PP cierran filas con Rajoy: "El presidente no dimitirá"

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este lunes que "el presidente es una persona que no dimite porque cree que lo que necesita España es estabilidad y la estabilidad la da el Gobierno, no una moción de censura". "Le puedo asegurar que el presidente del Gobierno no dimitirá", ha sentenciado.

En una entrevista en 'COPE', el también portavoz del Gobierno se refería a las posibles consecuencias de la moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez al hilo de la sentencia condenatoria al PP por el 'caso Gürtel', una maniobra que, a su juicio, es una "frivolidad" que obedece exclusivamente a su "ambición" por llegar a La Moncloa.

Para Méndez de Vigo, está claro que Sánchez ha traicionado al Gobierno porque 48 horas antes de presentar su moción había apoyado las medidas del Ejecutivo sobre Cataluña. Critica además que registrase la iniciativa "casi con nocturnidad", cuando "es una cosa muy seria que afecta a la estabilidad de España".

Méndez de Vigo ha reconocido que "tal y como lo ha planteado, podrían dar los números" y salir adelante la moción, algo "aritméticamente posible", pero "luego hay que gobernar al día siguiente" y ha planteado que si se cuestiona la estabilidad del Gobierno de Rajoy con 135 diputados, "¿Cómo se llamará a un gobierno que tiene 86?".

En cuanto al debate de la moción, ha asegurado que el presidente del Gobierno irá a "defender" lo que ha hecho el Ejecutivo estos años y a "explicar las consecuencias" de que la iniciativa salga adelante. "Tenemos cuajo, dignidad y valor y somos muy conscientes de todo lo que hemos hecho en estos años y estamos orgullosos", ha destacado Méndez de Vigo, tras recordar que "cuando hay una moción de censura presentada, el gobierno no puede disolver las cámaras" y "el único que puede retirarla es el PSOE".

De igual modo, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado este lunes en Bruselas que la moción "no es responsable en la situación actual de España y de Europa y contribuye a la inestabilidad" en ambos casos.

El PP: "Saldrá fortalecido"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado este lunes que hay "cierre de filas" en el partido en torno a su líder, Mariano Rajoy, que "evidentemente" no va a dejar la Presidencia del Gobierno por una sentencia -la de Gürtel- que además, "no es firme". "Quien pretenda dar por muerto a Rajoy o al Partido Popular o simplemente subestimar al PP se equivoca", ha advertido en la Ser en las que ha vuelto a criticar la "irresponsable" moción de censura presentada por el PSOE.

Después, en declaraciones en Antena 3, ha augurado que Rajoy saldrá "fortalecido" del debate de la moción de censura y el PP tiene "muchas esperanzas" en que eso ocurra dada la experiencia parlamentaria de su líder. Y ha reprochado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que presente esta moción con el único objetivo de acudir al Parlamento, recuperar espacio en las encuestas y afianzarse internamente. "¿Y España qué", ha añadido".

"España no está para mociones ni elecciones", ha recalcado Maíllo, quien ha insistido en que Rajoy no tiene intención de dimitir ni tampoco debe hacerlo. Maíllo ha insistido en que es "irresponsable" tratar de deslegitimar a todo el PP por una sentencia que "no es firme" y que además "no dice lo que expresa" porque la responsabilidad civil a título lucrativo está "mal aplicada" en esta resolución judicial.

Por un caso que afecta a dos municipios no se puede poner "patas arriba España" ni llevarla a esta situación, ha insistido el 'número tres' del PP.