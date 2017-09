El Govern habilita 2.315 colegios y muestra la urna del referéndum del 1-O

El 'vicepresidente' del Govern, Oriol Junqueras, el portavoz y titular de Presidencia, Jordi Turull y el responsable de Exteriores, Raül Romeva, ofrecen una rueda de prensa en la que asegurna que el domingo se podrá votar y han ofrecido los datos del censo de votantes, que es de 5.343.358 catalanes llamados a las urnas el domingo, son 167.000 menos que el censo de las últimas elecciones autonómicas, que fue de 5.510.795 . El Govern asegura que habrá 2315 colegios electorales, 6249 mesas electorales y una serie de voluntarios que suman un total de 7235 personas. Al final de la comparecencia, los tres mandatarios han mostrado una urna de las que se van a usar el domingo: hecha de plastico translúcido, con el logotipo de la Generalitat y una tapa negra con la ranura para introducir las papeletas.

"Los ciudadanos podrán votar"

El vicepresidente Junqueras ha asegurado también que se podrá votar el domingo y que los actos de represión del Esatdo refuerzan la legimitidad del referéndum: "Los ciudadanos podrán votar este domingo, si alguien pretende cerrar colegios, los ciudadanos podrán votar este domingo, si alguien asalta colegios electorales o cualquier otro gesto tan antidemocrático como intentar impedir que se ponga la papeleta en la urna, los ciudadanos de Catalunya podrán votar el domingo, por tanto estamos convencidos de que los resultados tendrán toda la validez que le pertoca, la validez derivará tanto de nuestro trabajo para garantizar que los ciudadanos puedan votar como también de las dificultades que el Gobierno del PP habrá querido poner, la legimtidad no se debilita sino que se refuerza".

Alternativas si se cierra un colegio

Preguntado sobre qué sucederá si se cierra un colegio o no se puede constituir una mesa, Junqueras ha asegurado: “no dude que hay alternativa. Si alguien cierra un colegio hay alternativa par que la gente vote. Aunque se lleven una urna, 100 o 200 urnas, hay muchas maneras de votar, porque hay muchos colegios, muchas maneras de conseguir que los ciudadanos voten”

Junqueras ha hablado de una "situación de excepción" por la actuación del Gobierno del PP: "El atentado contra derechos civiles, secreto postal, contra la libertad de expresión, la entrada injustiricada en medios de comunicación on en imprentas son excepcionales en Europa y puesto que son excepcionales nos sitúan en una situación de excepción, estamos seguros de que la opinión pública del país e internacional comparte con nosotros y con Naciones Unidas su preocupación por los atentandos del Estado contra estos derechos civiles y políticos". Junqueras ha pedido no caer "en las provocaciones" de quienes quieren impedir el voto.

El vicepresidente mostrado el "respeto" y "amor" hacia España, "con la voluntad de tener las mejores relaciones posibles con todos los países de nuestro entorno, serán las mejores si disponemos de las mismas herramientas institucionales". "Ni el Govern ni los ciudadanos de Catalunya no están haciendo nada malo, poner el futuro en manos de los ciudadanos no es hacer nada malo, al contrario", ha añadido.

El árbitro

Preguntados sobre la inexistencia desde hace una semana de la Sindicatura electoral, el árbitro del referéndum, el portavoz del Govern ha anunciado que el domingo habrá "personas que responden por su credibilidad, profesionalidad académica y profesional que acreditarán la validez del resultado". Turull no ha dado los nombres de estas personas para evitar que sea "víctimas de la represión del Estado". El portavoz ha acusado al Gobierno del PP de triturar las garantías del procedimiento.

"El domingo se votará", ha asegurado también Jordi Turull en su intervención, que ha finalizado con un llamamiento a la calma. "“Un llamamiento a que todo el mundo esté tranquilo, todo el que quiera votar podrá votar, han de ser respetadas todas las opiniones, que todos se sientan libres en sus convicciones y no por orden de nadie".

Turull ha iniciado su intervención, en el "international press and broadcsating center" criticando la actuación del Gobierno del PP por haber actuado "de forma desproporcionada, atacando derechos fundamentales, de muchas personas, y no obstante la respuesta por parte del Govern ha sido que a cada problema una solución, para que los ciudadanos puedan votar; y los ciudadanos, a cada acto de represión, una respuesta democrática".

Romeva emplaza a la UE

Romeva por su parte ha pedido a las instituciones europeas y los estados miembros que deciden “si apoyan la democracia, el diálogo, la política, o la represión a millones de personas, ciudadanos de la UE, ciudadanos europeos; qué proyecto apoyarán las instituciones europeas, no hay base legal para actuar como está haciendo el Estado”. "Esto no es sobre independencia, es sobre democracia", ha afirmado Romeva en inglés en la rueda de prensa, recordando que durante años se ha intentado una salida negociada al conflicto. Ha insistidon en que la convocatoria no es ilegal ni un crimen y no es anticonstitucional. Ha pedido que no haya "represión" sino "negociación y diálogo".