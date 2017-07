El Govern impide a Guardia Civil entrar a la Generalitat pero les dará datos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Es falta de informacion o nos informamos en Catalonia??? "La Guardia Civil registra el Parlament y la Generalitat por el «caso 3%» Los agentes han entrado en ambos edificios en busca de información relativa al «caso 3%» y del exconseller Gordó" lo mismo mas o menos en casi todos los periodicos no catalanofilos, pero claro eso aquí no "mola" no??