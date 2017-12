La hermana de Diana Quer, al asesino: "Pagarás, hijo de puta"

Tras el hallazgo este domingo del cuerpo de Diana Quer, Valeria, hermana de la joven asesinada, ha publicado en Instagram varias con fotos con ella, una de las cuales fue la última que se hicieron juntas, según explica, y un mensaje en el Instagram Stories de su perfiltagram: "Volver hacia atrás".

Horas después, ha lanzado otro mensaje en Instagram Stories, en este caso dirigido al asesino confeso: "No soy persona hoy. Pagarás, hijo de puta".

Este sábado, tras la detención de 'el Chicle' después de que intentara secuestrar a otra chica, Valeria escribió otro mensaje en su perfil de Instagram, que cuenta con 15.000 seguidores. "Hasta siempre, pequeña. Habrá cosas que en mi vida podré perdonarme pero sé que tú me lo has perdonado todo. Esto es un palo para mí pero no puedo hacerle nada, solo espero que estés bien estés donde estés y que me cuides mucho a mí pero sobre todo a mamá, no sabes cuánto te queremos. Espérame allí arriba angelito. Siempre fuertes y siempre conmigo". escribía.

"Ejemplo de fortaleza"

La hermana de la joven madrileña desaparecida el 22 de agosto del 2016 agradecía también a Diana en ese mismo mensaje haberle dado "una lección tan grande" y haber sido un ejemplo de fortaleza y de ganas de vivir para ella. También se lamenta de que le ha quedado "mucho por vivir y mucho por delante", pero que eso le ha servido para darse cuenta de que hay que vivir el día a día ya que "hoy estás y mañana no".

Nuestra ultima foto, te amo por siempre Una publicación compartida de Valeriaaquer_ (@valeriaaquer_) el Dic 31, 2017 at 2:39 PST

Por último, Valeria se despide de su hermana dándole las gracias "por el tiempo que me has dedicado, los besos, los abrazos y todo el amor que me has dado" y asegura que la llevará siempre consigo.

La madre, "rota de dolor"

La madre de Diana Quer, Diana López-Pinel, se encuentra "rota de dolor" tras conocer el hallazgo y ha asegurado que "este no era el final que ella esperaba", ha declarado a Efe el abogado de la mujer, Víctor de Bernardo.

De Bernardo ha informado de que la madre de la joven permanecerá de momento en Madrid, aunque ha añadido que es probable que otros familiares de Quer se desplacen hasta A Coruña en las próximas horas.