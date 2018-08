Homenaje a las víctimas de los atentados de BCN y Cambrils

Instituciones y sociedad civil se han volcado en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 17 a agosto del año pasado en Barcelona y Cambrils, en los que murieron 15 personas.

El acto oficial tendrá lugar este viernes a las 10.30 horas en la plaza de Catalunya de Barcelona, y a él está previsto que asistan el Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Quim Torra; y la alcaldesa, Ada Colau, entre muchos otros políticos y ciudadanos.

Abrimos un hilo directo para informar de las últimas noticias sobre los actos de homenaje.

10:13

Una vez los familiares han subido al bus, la autoridades políticas también depositan las flores, con Quim Torra, Ada Colau, Roger Torrent y Teresa Cunillera al frente de la comitiva. En esta primera línea ha destacado también la presencia de Laura Masvidal, la esposa del exconseller de Interior, Quim Forn.



10:10

Tras los aplausos, el silencio respetuoso se apodera de la Rambla. Los familiars suben a un autobús que les llevará hasta plaza de Catalunya, donde se realizará el siguiente acto de homenaje.



10:09

La cincuentena familiares, de 12 nacionalidades distintas, llevan flores blancas y amarillas para colocarlas en las cuatro macetas situadas encima del mosaico de Joan Miró.

10:07

Los familiares de las víctimas, aplaudidos a su llegada a la Rambla por las personas que se han congregado en las calles.

10:03

Los Mossos d'Esquadra aseguran que la competencia para instar a la retirada de la pancarta colgada por unos independentistas en la plaza de Cataluña contra de la presencia del Rey en el homenaje a las víctimas del 17A es del Ayuntamiento de Barcelona, ya que no supone ningún riesgo para bienes ni personas.

En un comunicado, los Mossos sostienen que la retirada de esta pancarta, que anoche colgó un grupo de independentistas en la fachada de un edificio de la plaza de Cataluña, solo estaría justificada por su parte por "vía de urgencia" si supusiera un peligro para los bienes y las personas.

En este caso, tras constatar que el anclaje de la pancarta no es "deficiente" ni supone ningún riesgo de "caída inminente", la policía catalana considera que la competencia para instar su retirada es municipal, a cargo del consistorio de Barcelona, liderado por Ada Colau, con la apertura del expediente correspondiente.



09:57

Manifestantes de Unión Monárquica intentan entrar en el edificio de plaza de Cataluña número 9 para retirar la pancarta contra el Rey, pero los Mossos se lo impiden.



09:54

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho en la Cadena SER que "no hubo fallos de coordinación" entre Mossos, Policía y Guardia Civil el 17A, pero se ha preguntado por qué quienes vendieron a los terroristas los precursores de los explosivos -acetona o agua oxigenada- no informaron a las fuerzas de seguridad.



09:53

El responsable de la investigación de los atentados del 17-A y jefe de la Unidad de la lucha contra el terrorismo internacional de la Guardia Civil, Francisco José Vázquez, ha afirmado este viernes que faltó coordinación policial porque considera que los modelos "son imperfectos", aunque ha asegurado que "no fue relevante" para el desarrollo de los acontecimientos.

"Los modelos de coordinación suelen ser imperfectos, lo que hay que buscar es que no sean relevantes para la seguridad, y en ningún caso han sido relevantes para el desarrollo de los acontecimientos, no incidieron de una manera u otra en que los acontecimientos se desarrollaran de la forma en la que trágicamente se desarrollaron", ha subrayado el teniente coronel de la Guardia Civil en una entrevista en RNE.

09:50

Los políticos siguen, en segundo plano, a los familiares de las víctimas mientras la comitiva enfila la calle Ferran en dirección a la Rambla.

09:54

09:49

"Si queremos honrar la memoria de las víctimas debemos conjurarnos y no parar hasta derrotar a los yihadistas y su proyecto contra la libertad, la vida y la democracia", afirma Albert Rivera.

Se cumple un año de aquel día horrible de dolor, terror, muerte y rabia en las calles de #Barcelona y #Cambrils. Si queremos honrar la memoria de las víctimas debemos conjurarnos y no parar hasta derrotar a los yihadistas y su proyecto contra la libertad, la vida y la democracia. pic.twitter.com/PHRFPA329P — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 17 de agosto de 2018

09:45

La plaza de Catalunya y los accesos a la Rambla están blindadas, con vallas y un amplio dispositivo de seguridad, de cara al homenaje a las víctimas del atentado del pasado 17A, que contará con la presencia del Rey, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat.

Decenas de personas se congregan ya en los alrededores de la plaza de Catalunya, una hora antes de que a las 10.30 se inicie el acto institucional en homenaje a las 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos en los atentados.

09:35

Xavier Domènech, líder de Catalunya en Comú-Podem, defiende que Catalunya tienen en la afirmación de su diversidad la principal respuesta contra el terror".

Un any pel record i homenatge a les víctimes de Barcelona i Cambrils i a les seves families, des d’una societat que té en l’afirmació de la seva diversitat la principal resposta contra el terror #17A — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 17 de agosto de 2018

09:29

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sentencia que "la unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie. Este #17A y siempre, estaremos en Barcelona junto a las víctimas, solidarios con su dolor, unidos en el recuerdo. Firmes ante la sinrazón del terrorismo. #BCNciutatdepau, España es país de PAZ".

La unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie. Este #17A y siempre, estaremos en Barcelona junto a las víctimas, solidarios con su dolor, unidos en el recuerdo. Firmes ante la sinrazón del terrorismo. #BCNciutatdepau, España es país de PAZ pic.twitter.com/tUkltifj7u — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de agosto de 2018

09:25

Ruben Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament, sentencia en Twitter que la Casa Real no es bienvenida por respeto a las víctimas del terror en todo el mundo.

09:24

"Solo con unidad podremos hacer frente a la barbarie del terrorismo", tuitea Pablo Casado en un tuit en el que pide que sea un día de homenaje y recuerdo a las víctimas y sus familiares.

Se cumple un año del horrible atentado yihadista en #Barcelona y #Cambrils. Hoy es un día de homenaje y recuerdo a las víctimas y de solidaridad y apoyo a sus familias. Siempre estarán en nuestra memoria. Solo con unidad podremos hacer frente a la barbarie del terrorismo. pic.twitter.com/IYnEW8nYAE — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 17 de agosto de 2018

09:21

Tras la declaración institucional de Torra, a las 9.40 empezará el acto en la Rambla.

09:18

"Pasado un año el Goven quiere tener un recuerdo, apoyo y solidaridad con las víctimas", sentencia Torra, que traslada el "más sincero reconocimiento a los profesionales" policiales y sanitarios. En especial, ha destacado, a los responsables del operativo policial, "el mayor Josep Lluís Trapero y Joaquin Forn, hoy injustamente encarcelado, al frente".

09:14

Quim Torra lee la declaración institucional. "El dolor se extendió por toda Cataluña".

08:48

Pese a que tanto el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, como su antecesor, Carles Puigdemont, han subrayado hoy que hoy es el día para priorizar a las víctimas del 17-A, Puigdemont ha aprovechado una entrevista en Catalunya Ràdo para cargar duramente contra el Estado y contra los partidos que han rechazado una comisión de investigación en el Congreso respecto a la vinculación del eximan de Ripoll con el CNI. Puigdemont ha sido especialmente contundente, insistiendo en que los Mosos d'Esquadra no tenían información sensible sobre el imán: "Es muy grave que un año después todavía no se haya podido esclarecer en sede parlamentaria, no haya habido la mínima decencia respecto a las víctimas por parte del Parlamento español de iniciar la comisión de investigación sobre los vínculos del CNI con el imán de Ripoll; con el resto de las víctimas nos referimos al derecho a saber; es triste que partidos que estarán en los actos de recuerdo hoy, con sus votos han hecho imposible que el parlamento español se debata a fondo los vínculos y porqué esta información vital se ocultó a la policía catalana".

08:45

En la esquina entre la Rambla y la calle Hospital aparece otra pancarta contra el Rey. "Sus guerras, nuestras muertes", se puede leer en inglés junto a una imagen del Felipe VI con el rey de Arabia Saudita.



08:24

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha referido este viernes al sentimiento de abandono que han dicho experimentar las víctimas. Torra ha afirmado que el Govern ha hecho "todo lo posible" para acompañarlas pero ha pedido disculpas si "pese a todo se han sentido poco acompañadas". "Veremos qué ha fallado. Estamos a su disposición", ha afirmado en una entrevista conjunta con Carles Puigdemont en Catalunya Ràdio.

08:22

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ha podido evitar emocionarse al recordar los nombres de los fallecidos el 17-A. "Nos hicieron daño pero no pudieron contagiarnos su odio", señaló este jueves en la declaración institucional con motivo del primer aniversario de la tragedia.



08:19

EL PERIÓDICO ha ido recogiendo estos días testimonios de aquella tragedia. En la Boqueria, el paradista Jaume Soley tiene marcado el 17-A en su día a día: "Aún miro que no haya ninguna furgoneta", explica.



08:17

Ciudadanos, vecinos y turistas, han compartido su pena en el primer aniversario de la masacre, recordando a las víctimas y reclamando unidad a los políticos: "Todos estamos en un mismo barco y debemos luchar juntos. Es un acto de respeto, no político".



08:15

Pese a las llamadas de las víctimas a aparcar diferencias en esta jornada de recuerdo, a última hora del jueves unos desconocidos lograron desplegar una gran pancarta de rechazo al Rey en el edificio de plaça Catalunya, 9, cerca del lugar donde tendrá lugar el acto oficial de homenaje a las víctimas y al que asistirá Felipe VI. La seguridad del Estado atribuye la iniciativa a las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural. En la pancarta, anónima, puede leerse en inglés "El Rey español no es bienvenido a los Países Catalanes". La inscripción aparece junto a una imagen del Monarca boca abajo.

08:11

Buenos días. Retomamos el hilo informativo para seguir al minuto los actos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, que el 17 de agosto del 2017 trajeron el dolor a Catalunya y a Aragón dejaron 16 muertos y más de un centenar de heridos. Este viernes, todo nuestro apoyo y respeto a las víctimas, la asignatura pendiente del 17-A. Víctimas que han denunciado lo abandonadas que se han sentido por parte de las administraciones y han afeado a los políticos sus discrepancias partidistas.