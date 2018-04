Iceta avisa de un "enfrentamiento civil" si se va por la vía de la insurrección

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avisado de que si se pretende solucionar el problema de Cataluña "por vías insurreccionales" se puede llegar a producir un enfrentamiento civil y ha abogado, por ello, por "apagar" cuanto antes los "brotes de violencia".

En una entrevista que publica este domingo el diario 'La Razón', Iceta señala que "no vale tomarse la justicia por su mano, eso es la ley de la selva", y advierte: "Tenemos una sociedad dividida, a un tris de que se fracture definitivamente. Si no paramos este conflicto, en el que no ganará nadie, dentro de unos años se pedirán responsabilidades".

Se ha preguntado, en este sentido, "¿cuánto tiempo pasará?" hasta que todo el mundo piense que ese es un comportamiento "legítimo y sin costes, con barra libre", y que "el que sea más fuerte impondrá su ley".

"Este escenario no lo quiero imaginar. Yo veo unos brotes de violencia que merece la pena acallar y apagar desde un inicio para que no acaben en un enfrentamiento", subraya.

Iceta reconoce que en estos momentos "no se dan las condiciones" para un Gobierno de concentración, idea que planteó hace unas semanas y que no fue bien vista desde la dirección federal del PSOE.

Aún así, insiste en que convendría llegar a acuerdos "más transversales" y que trasciendan los bloques, tal y como ocurrió al comienzo de la transición con los Pactos de la Moncloa, porque el reto al que se enfrentaba entonces España "era enorme". "En Cataluña no es menor. Merece la pena situarnos en esta perspectiva", dice.