Iceta pedirá el indulto para los políticos soberanistas que sean condenados

Miquel Iceta lleva tiempo defendiendo que la vía judicial no puede resolver un problema político. Por eso ha asegurado este miércoles que pediría el indulto si se condena a algún político soberanista por el 1-O y sus derivadas.

"Sin duda pediría el indulto porque en este país tendremos que cerrar heridas que tienen un origen político", ha destacado Iceta en una entrevista en RAC-1, en la que también ha recordado que él siempre ha calificado de desproporcionados los encarcelamientos.

También ha lamentado que los independentistas "atribuyan al PSC los encarcelamientos y pretendan trasladar la responsabilidad" a los socialistas, cuando ese procedimiento va por cauces judiciales.

El líder socialista ha considerado que el tiempo ha demostrado que la vía unilateral no lleva a ninguna parte: "Si la otra vía, que es la del diálogo, decimos que es la buena, debe dar frutos en un plazo razonable". Por ello ha reclamado un pacto con el Estado, señalando que se podrían solucionar muchas de las 46 demandas que Carles Puigdemont le trasladó Mariano Rajoy, descartando claramente el referéndum pactado. Eso sí, ha puesto al intento de pacto con el Gobierno español una fecha de caducidad de dos años. "No podría seguir como presidente si en dos años no ha producido frutos la vía del diálogo, la negociación y el pacto".



El 'señor Lobo" de Catalunya

Una tesis que ha vuelto a exponer posteriormente en el Cercle d'Economia, donde también ha detallado su plan de choque social para el que tiene previsto destinar 3.000 millones de euros. Allí se ha presentado como el señor Lobo de Pulp Fiction, el hombre adecuado para resolver el problema. "Soy un político profesional. Creo que el único. No tengo experiencia ni laboral fuera de la política. Pero creo que soy el mejor para lo que hay que hacer ahora. Cojan al más experimentado".