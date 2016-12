Iglesias lamenta la guerra interna mientras los suyos confirman la destitución de López

El grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid, encabezado por dirigentes pablistas, ha ratificado este miércoles la destitución del hasta ahora portavoz, José Manuel López, afín a las tesis de Íñigo Errejón. La decisión, como era de prever, se ha tomado por solo un voto de diferencia (14 a favor y 13 en contra) y viene a avalar lo que ya votó la dirección autonómica el pasado viernes. Aunque el nuevo secretario general madrileño, el oficialista Ramón Espinar, negó durante la campaña de primarias que fuera a exigir ese cese para pagar a los anticapitalistas con ese cargo a cambio de su apoyo, la destitución ha acabado produciéndose.

La expulsión se ratifica justo el día en que Pablo Iglesias lamenta la lucha fratricida y pide "perdón". "Perdonadme por haceros pasar esta vergüenza", señala en un vídeo colgado en Twitter en respuesta al mensaje que le ha enviado una anciana militante morada, Teresa Torres, quejándose de la pugna entre entre él y el secretario político,Íñigo Errejón.

Tras recibir ayer un mensaje de Teresa Torres, la abuela de Podemos, he querido responderle. A ella y a vosotr@s, y pediros perdón. pic.twitter.com/Plp81m8ONO — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 28 de diciembre de 2016

Ante este reproche, Iglesias explica en el video que ha decidido escribir una carta "a todos los inscritos e inscritas", que lee a continuación. En la misiva admite que los dirigentes de Podemos están "avergonzando" a las bases "tirándose los trastos a la cabeza". "No siempre hemos sabido distinguir la pluralidad y el debate interno de las lógicas de las familias que buscan cuotas de poder", reflexiona.

Su petición de paz contrasta con la la nueva acusación que sus filas lanzaron este martes contra Errejón, a quien ahora acusan de "hostigamiento". El secretario político le ha respondido con un tuit en el que señala la necesidad de que Podemos madure como organización para estar a la altura de las expectativas.

Gracias @Pablo_Iglesias_ a Podemos le toca madurar como org. y a todos nosotros estar a la altura de las esperanzas que hemos despertado. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 28 de diciembre de 2016

Iglesias reconoce que él "también se ha equivocado", pero no habla de sus decisiones, ni hace referencia a la "purga" de López. Circunscribe su error a haber respondido públicamente a los "compañeros" que discrepaban de su estrategia. Errejón también lamentó en las redes sociales la destitución en Madrid de su afín, lo que desencadenó por parte de los dirigentes 'pablistas' una campaña en Twitter bajo el 'hashtag' #ÍñigoAsíNo, que acabó volviéndoseles en contra, con múltiples críticas por señalar a un compañero fundador del partido.

LA "TORPEZA" QUE SE HA VUELTO "EN CONTRA"

Iglesias pide a su entorno y también a la familia rival -en concreto se refiere a los que son "portavoces e intervienen con regularidad" en los medios- que "se contengan" y dejen de "hablar" de ellos mismos y sus diferencias puesto que los militantes perciben que han dejado de preocuparse de los problemas de la gente.

El secretario general considera que todavía hay tiempo "de parar la torpeza" que "se ha vuelto en su contra", en referencia a que está dando alas a sus adversarios políticos, y se compromete a "intentarlo". "Aún podemos rectificar, estamos a tiempo de hacerlo bien", termina la carta.

Miguel Urban, líder de la corriente anticapitalista en Podemos, ha mostrado en Twitter su respaldo a la iniciativa de Iglesias con la siguiente frase:

Avancemos desde la cordura, la fraternidad y el debate político. Con pluralidad construyamos un podemos más fuerte. https://t.co/k4zo1f9mNf — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) 28 de diciembre de 2016

Los anticapitalistas aseguran que no han coordinado esta campaña con Iglesias y que, al verla, han decidido apoyarla no para dar respaldo al secretario general, sino para apaciguar la tensión. Urbán entiende que la unidad no implica que no se puedan explicitar las discrepancias y que no puede pedirse uniformidad, pero entiende que la batalla interna no puede continuar porque es perjudicial para todo el proyecto.