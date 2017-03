La infanta Cristina se plantea recurrir la sentencia del 'caso Nóos'

Me parece estupendo. Pero con una condición, que sea el juez Castro, José Castro el que retome el caso. Ni jubilación, ni hostias, a ver si esta vez dejaban que se le volviese a "escapar" viva. Y evidentemente con otro fiscal que no fuese Pedro Horrach, que parecía a ratos, Horrach de Borbón,evidentemente. Lo llevaba claro la tontalculo desmemoriada esta, ya no se puede ser mas sinvergüenza, vamos, "limpiar cualquier duda sobre su honorabilidad", dice la tía. Vamos hombre, no me jodas.