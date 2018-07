Íñigo de la Serna deja la política tras dos décadas

El exministro de Fomento y exalcalde de Santander Íñigo de la Serna ha anunciado su decisión de dejar la política activa con la intención de pasar al sector privado, con lo que pone fin a casi 20 años de actividad pública. De la Serna da el paso tras haber hecho campaña por Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias para la presidencia del PP que esta perdió frente a Pablo Casado.

El nuevo líder popular ofreció un cargo en el partido al exministro, que este declinó. De la Serna ha anunciado su decisión a través de su cuenta de Twitter.

Punto y aparte a casi dos décadas de servicio público. Hoy es un día para dar las gracias a todos los que habéis estado ahí. Ha sido un gran honor. Gracias de corazón. — Iñigo de la Serna (@idlserna) 28 de julio de 2018

En una entrevista de 'El Diario Montañés', deja entrever que su decisión de alejarse de la política activa no tiene por qué ser definitiva. "Como dice Mariano Rajoy, me aparto, pero no me voy. Soy del partido y lo seguiré siendo", explica al rotativo cántabro.