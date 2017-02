Javier Fernández recuerda que el comité federal es el que puede "derrocar" al secretario general

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha evitado este lunes dar su opinión sobre las propuestas que los dos "protocandidatos" a las primarias de la secretaría general, en alusión a Patxi López y Pedro Sánchez, están realizando a los militantes. En concreto, Fernández ha rechazado posicionarse sobre la idea de López de que el líder del partido elegido por la militancia solo pueda ser depuesto por la militancia y ha recordado que el único que por ahora puede "derrocar" al secretario general es el comité federal,como ha asegurado que sucedió con Pedro Sánchez. "Lo que me plantea es si estoy de acuerdo con la posición de Patxi López, le aseguro que tengo opinión y además estoy convencido de que usted la conoce, pero no la voy a manifestar porque no me corresponde hacerlo y estaría respondiendo a un futuro candidato", ha respondido cuando le han planteado el asunto en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Madrid.

Su función, ha remachado, es conducir al partido a un congreso y pilotarlo hasta entonces para el "funcionamiento normal de las instituciones". Así, ha recalcado que las ideas que se pongan en cima de la mesa se debatirán en las primarias de las que saldrá el próximo líder del partido y podrán formularse como enmiendas a la ponencia política que se está preparando desde la gestora. Todos los militantes, ha recordado, pueden presentar sus alegaciones desde las agrupaciones del partido y será el momento de hacerlo, ha remachado.

Por otra parte, Javier Fernández ha esquivado también una pregunta indirecta acerca de si la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, puede mantener este cargo si es elegida secretaria general.

Sí ha valorado su experiencia compaginando la Presidencia del Principado de Asturias y la Gestora, pero ha recalcado que no va a dar "ninguna lección" a ningún futuro líder. Dicho esto, ha reconocido que estos dos cargos suponen "un sobreesfuerzo" que es "evidente" y ha apuntado que en su caso tiene "un límite de un plazo fijo" y eso "estimula".

Javier Fernández se ha pronunciado así en una rueda de prensa en Ferraz junto al presidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento europeo, Gianni Pittella, con quien se ha reunido en presencia también de la 'número dos' del Grupo, la eurodiputada Elena Valenciano.

Pittella ha expresado todo su apoyo al PSOE, "un gran partido que tiene un corazón antiguo", y se ha mostrado convencido de que quienes hoy lo dirigen y quienes lo harán después del Congreso serán "capaces de llevar" al partido hacia adelante. "Nosotros estaremos al lado de estos compañeros y compañeras", ha asegurado.