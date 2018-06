Jordi Sànchez aboga por acordar un referéndum con el Estado y rechaza la DUI

El expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha abogado por un pacto con el Estado para acordar un referéndum, y ha resaltado que "no hay alternativa al diálogo".

En una entrevista por escrito este lunes concedida a Catalunya Ràdio cuando se cumplen ocho meses de su encarcelamiento, ha rechazado una declaración unilateral de independencia: "Ni siquiera la DUI puede ser concebida como alternativa al diálogo, pero, en cualquier caso, la DUI requiere unas condiciones de las que hoy no se dispone".

Ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha empezado con buen pie pero le ha señalado que "si no asume riesgos, el diálogo no avanzará" porque la historia no se escribe desde la comodidad, ha dicho. "El diálogo será largo e incomodará a todas las partes. Sánchez tiene la oportunidad de erigirse en un presidente con liderazgo para superar esta crisis política", ha apuntado.

A Sánchez también le ha pedido que recuerde al ministro de Exteriores, Josep Borrell, a quien define como un hombre de excesos verbales, que "es un ministro y no un dirigente de Societat Civil Catalana".

El también diputado de JxCat ha pedido al Govern que huya "del chantaje que representa tener presos y exiliados", ya que aunque la solidaridad es imprescindible, la agenda política no puede quedar supeditada, y ha opinado que los 47 puntos presentados por el expresidente catalán Carles Puigdemont en 2016 siguen siendo una hoja de ruta imprescindible.

"TACTICISMO"

El también diputado de JxCat en el Parlament ha reclamado unidad al independentismo, y ha asegurado que le preocupa "el exceso de tacticismo y que los intereses de partido imposibiliten acuerdos más generales", ante lo que ha lamentado que el independentismo no interiorice que cuanto más unido, más fuerte es.

En ese sentido, ha dicho que a las elecciones europeas de 2019 debería concurrir "una lista conjunta de todo el republicanismo", y ha pedido buscar una fórmula propia en cada municipio de cara a las municipales.

Ha reclamado también mantener la movilización ciudadana en la calle, y ha considerado que los CDR han sumado a personas que no estaban activas antes del 1 de octubre, especialmente menores de 40 años.

25.000 CARTAS

Preguntado por cómo está viviendo este tiempo en prisión, ha dicho sentirse mentalmente fuerte, y ha apuntado que su "gran fuente de energía" son las 25.000 cartas que ha recibido en estos meses.

Sànchez ha relatado que camina unos seis kilómetros diarios, escribe para ordenar sus ideas, recuerdos y análisis políticos, y lee mucho: "Hasta el extremo de que me he reconciliado con la novela".