Jordi Sànchez: "Ha habido más violencia en la huelga de taxistas que en todo el 'procés'"

El presidente del grupo parlamentario de JxCAT, Jordi Sànchez, ha rechazado una vez más los delitos que se le imputan y por los que todavía está en prisión provisional, principalmente aquellos que hacen referencia a acciones violentas. En una entrevista publicada este lunes en Eldiario.es, el dirigente independentista i expresidente de la ANC expresa que "ha habido más violencia en la huelga de los taxistas en un fin de semana que en todo el 'procés'". Incluyendo el 1-O, donde la única violencia fue por parte de la Guardia Civil española". Motivo por el cual mantiene que si la nueva Fiscal General del Estado, María José Segarra, quiere ser "coherente y deontológicamnte honesta con su función" tendría que retirar el cargo de rebelión contra los encausados por el 1-O, "y no solamente con el delito de rebelión, también con el de sedición", ha sentenciado.

Jordi Sànchez ha hecho una reflexión sobre el tratamiento de los delitos que se les imputan y pide "preguntarse el motivo por el cual el día que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos anule la causa y deje a España y al prestigio de su máximo tribunal por los suelos, los fiscales y magistrados que han intervenido en la causa no tendrán que asumir ninguna responsabilidad".

En la entrevista, el presidente de JxCat critica la posición de los magistrados y fiscales del Supremo: "Si hubiese consecuencias, estoy convencido que actuarían con más atención al derecho", y añade, refiriéndose al Rey, que "con un irresponsable en el sistema ya es suficiente". Además, Sànchez reclama a Llarena y al Supremo que "sean honestos y dignos de la posición que ocupan y digan la verdad" ya que ahora, dice, "usan su poder para mantenerlos en prisión". En este sentido, también pide que nadie caiga en el engaño, porque él y el resto de políticos están "en prisión para evitar que sean diputados en activo". Igualmente, espera que "la profesionalidad y el rigor se impongan en la Fiscalía con el impulso de la nueva Fiscal General del Estado".

Aun así, Jordi Sànchez asegura estar convencido de que no podrá conseguir la libertad provisional antes de su juicio y declara haber dejado de "creer en un trato ajustado de derecho". También alerta que no aceptará ningún trato con la justicia española para rebajar su pena aceptando ciertos delitos, y manifiesta que no consentirá "nada más que la retirada de la acusación de rebelión y sedición. No comerciaré con el derecho a la libertad de expresión y de manifestación". Además muestra su preocupación por los derechos de la ciudadanía ya que dice que "en esta causa de amenazan los derechos de cualquier ciudadanos de Murcia, Salamanca, Toledo o Sevilla".

Cuando se le ha preguntado por el cambio de centro penitenciario, el president de JxCat e impulsor de la Crida ha asegurado que "es un cambio más emocional que regimental", pero ha celebrado que su familia no tenga que invertir casi 12 horas para poder comunicarse solo 40 minutos a través de un cristal. "Este maltrato para la familia ha finalizado, y eso me produce una gran tranquilidad" ha afirmado. Recordamos que ahora se encuentra en la cárcel de Lledoners, después de pasar meses en Soto del Real.

Finalmente, Sànchez se muestra convencido de que su carrera política ha finalizado por el momento. Así, en vista a unas posibles nuevas elecciones, cree que no podría presentarse por las consecuencias judiciales que impulsa el Estado y explica que "lamentablemente creo que el Supremo velará por mi suspensión y posterior inhabilitación".