El juez del 1-O insta al TSJC a que impute al vicepresidente catalán

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el 1-O, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para investigue al vicepresidente del Govern y consejero de Economía, Pere Aragonès, y a los actuales diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Según informó el TSJC, la sala civil y penal ha recibido la exposición razonada del titular del juzgado de instrucción número 13 para que asuma la causa respecto a tres investigados en su procedimiento, Aragonès, Jové y Salvadó, ya que entiende que la competencia sería del alto tribunal catalán dada su condición de aforados.

La magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret será ahora la encargada de decidir si el alto tribunal catalán admite a trámite la solicitud planteada por el juez de Barcelona, que investiga a varios exaltos cargos del Govern por el referéndum unilateral del 1-O.

Ataques al PSOE / Tras conocerse la noticia, el presidente de ERC en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, reaccionó así: «Intentan decapitarnos una vez tras otra. Pero no lo conseguirán». Aragonès, por su parte, se mostró «sereno» y «tranquilo» por el trabajo hecho. «Persistiremos en nuestro compromiso de alcanzar una Cataluña independiente, socialmente justa, económicamente próspera. ¡Siempre adelante», escribió en su perfil de Twitter. El president Quim Torra afirmó, también en Twitter: «Ganaremos porque estamos en el lado correcto de la historia. Y porque no aceptaremos ninguna sentencia en esta causa general contra los derechos civiles y el derecho de autodeterminación de Cataluña». El dirigente de JxCat, cercano a Puigdemont, Albert Batet, espetó esto en la misma red social: «Los gestos del PSOE dan pena, la credibilidad de Pedro Sánchez tiende a cero», en relación a la reciente afirmación del presidente del Gobierno de evitar nuevos choques judiciales con Cataluña.

Fuentes del alto tribunal explicaron a la Agència Catalana de Notícies (ACN) que la decisión sobre Aragonès, Jové y Salvadó no se tomará hasta septiembre, ya que la sala es inhábil en agosto. Además, la jueza Alegret deberá dar traslado a la fiscalía para que esta se posicione sobre si deben investigarse o no los tres políticos de ERC. El pasado 8 de mayo, el juzgado de instrucción número 13 remitió un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que sopesase la posibilidad de incluir a Salvadó y Jové en la causa por rebelión. Llarena rechazó la petición al no ver indicios de su participación en este delito.

Según consta en un informe de la Guardia Civil reenviado al juez del 1-O en abril, Jové realizó diferentes gestiones para aprobar una transferencia por valor de 3,4 millones de euros para campañas publicitarias del referéndum, atendiendo a la petición de Aragonès.

La Guardia Civil halló estas gestiones tras analizar el correo de Jové, exnúmero dos de Oriol Junqueras en Economía antes de la aplicación del artículo 155. Aragonés, por su parte, era secretario de Economía; y Salvadó, responsable de Hacienda. Jové y Salvadó fueron detenidos durante el registro en la Consejería de Economíaa, en el operativo policial del 20 de septiembre puesto en marcha para intentar parar la consulta, aunque ambos salieron en libertad al día siguiente.