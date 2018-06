El juez se da dos años de margen para investigar la caja b del PP

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se ha tomado muy en serio la instrucción de la causa en la que se investiga si el PP se financió con una caja b desde su fundación, según reflejó en sus 'papeles' el que fue su tesorero Luis Bárcenas. Tanto que a petición de la acusación que ejerce Izquierda Unida ha decidido ampliar la instrucción hasta el máximo permitido, junio de 2020.

La acusación, que entre las últimas diligencias que ha solicitado figura la citación del empresario Vicente Cotino, uno de los que admitió la financiación irregular del PP valenciano en el juicio, ha alegado que tras su reapertura, por las declaraciones de Francisco Correa en el juicio de la primera época de la Gürtel, ha aumentado el número de investigados y no se descarta tener que realizar pruebas periciales ya analizar abundante documentación.

Pese a que la fiscalía Anticorrupción se opuso a prorrogar la instrucción, al entender que no concurre ninguna de las causas para mantenerla abierta, el magistrado explica en un auto que la prorrogará hasta junio de 2020, puesto que cuando esta decisión se adopta a petición de las partes y no del fiscal, no se puede prorrogar. Así la ha prolongado por el tiempo máximo, aunque la concluirá cuando estime conveniente.

Precisamente este martes se cumplía el plazo de la investigación de la causa principal de Gürtel, que era aplicable a esta pieza. Para evitar que quede a cobertura el magistrado ha fijado para ella un plazo específico y autónomo de instrucción, que llega hasta 2020.