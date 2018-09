La justicia belga rechaza la extradición de Valtònyc

Nuevo varapalo de la justicia belga a España. El Tribunal de Primera Instancia de Gante acaba de rechazar la extradición del rapero Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc. “Han rechazado la extradición en todos sus aspectos por falta de doble incriminación. Es decir, los hechos por los que Josep fue condenado en España en Bélgica se consideran que son conductas atípicas y por lo tanto se rechaza la extradición”, ha anunciado Gonzalo Boyé que forma parte del equipo de defensa del rapero mallorquín.

"Estoy muy contento de ser libre y que no me extraditen pero estoy muy triste de que otros compañeros en España. Llegaremos al tribunal europeo de derechos humanos y crearemos un precedente. Se demostrará que en España no hay libertad de expresión", ha dicho Valtònyc tras conocer la sentencia.

La fiscalía belga debe decidir ahora si recurre la decisión. Tiene un plazo de 30 días. "Imaginamos que el fiscal belga va a recurrir pero evidentemente lo que ha manifestado el juez en su resolución es muy claro. Esto es libertad de expresión y ninguna de esas frases de las canciones tenían un contenido criminal como venimos sosteniendo. Finalmente nos han dado la razón. Es un gran día”, ha explicado Boyé, que dejó uno de sus habituales mensajes en Twitter.

El rapero Valtònyc fue condenado en España por enaltecer el terrorismo e injuriar al Rey en las letras de sus canciones El pasado 3 de septiembre el magistrado belga encargado del caso escuchó a las partes y anunció que tomaría una decisión en dos semanas.