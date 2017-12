JxCat: "No puede haber plan b" a Puigdemont

Junts per Catalunya cierra campaña con una nueva crítica, indirectamente, a Esquerra Republicana y a su candidato Oriol Junqueras. Diversos miembros de la candidatura han leído un manifiesto en el que insistentemente se ha apelado al voto a JxCat como la garantía del retorno del 'president' cesado, Carles Puigdemont, y todo el Govern. "El retorno de la democracia pasa por el retorno de todo el Govern legítimo, solo Junts per Catalunya defiende el retorno del 'president' Puigdemont, el 'vicepresident' Junqueras y todos los 'consellers' y 'conselleras'", ha leído la candidata Laura Borràs.

NEGOCIACIÓN... PERO CON PUIGDEMONT

El manifiesto, leído en la plaça del Rei de Barcelona, ha hecho una apelación al diálogo con el Estado, pero nuevamente exigiendo que solo sea Puigdemont quien protagonice esta negociación. "Gobernantes del Estado, sentaos a negociar, Cataluña estará siempre esperando para sentarse a negociar", afirma el texto. "Pero exigimos -añade- un diálogo entre iguales, entre España y Cataluña, entre dos sujetos políticos, entre Rajoy y Puigdemont; si cambia el 'president' el diálogo no es posible porque gana Rajoy; si no defendemos a nuestro 'president' ¿Cómo construiremos y defenderemos nuestra república?", insiste Junts per Catalunya.

En otro momento del manifiesto, se persiste en la figura de Puigdemont: "Somos la gente de la lista que hacía cola el 1 de octubre, y si entonces era referéndum o referéndum, ahora, el 21 de diciembre, es 'president' o 'president'". Y se asegura que "no puede haber plan b al 'president' Puigdemont, porque si no ganamos los independentistas gana el tripartito del 155, y nunca en toda nuestra historia ninguno de los 130 'presidents' de la Generalitat no ha sido escogido por Madrid sino por los catalanes".

El texto finaliza reiterando la idea de que "solo la victoria del 'president' Puigdemont es un resultado que el mundo entenderá. La victoria de quien representa la legitimidad histórica de nuestras instituciones y de nuestra voluntad de ser".