Lastra replica a Casado: 'No hay concordia sin justicia, ni justicia sin memoria'

La portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha replicado este lunes la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, en la que pretende sustituir la ley de memoria histórica por una ley de concordia.

"Me gustaría recordar que no hay concordia sin justicia, ni justicia sin memoria, sobre todo porque la memoria cumple dos funciones: que la historia no se repita y honrar a las víctimas y sin esto no hay justicia ni reconciliación", ha subrayado Lastra en declaraciones en RNE.

Ayer domingo, Casado anunció su intención de proponer en las Cortes una ley de concordia "que reivindique la transición constitucional y que derogue la sectaria reescritura de la historia, que arroja paladas de rencor sobre la sociedad española".

La portavoz socialista ha pedido al PP que apoye el real decreto ley que aprobó el Gobierno para llevar a cabo la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos porque ha asegurado que se tramitará como un proyecto de ley en el que cada grupo parlamentario podrá hacer sus propuestas.

"RECUPERACIÓN DE DERECHOS"

Asimismo, sobre los seis reales decretos que ha aprobado el Gobierno y el Congreso de los Diputados votará durante esta semana, Lastra se ha mostrado "convencida" de que estos proyectos saldrán adelante.

De este modo, Lastra ha exigido a los partidos que no avalaron a Sánchez en la moción de censura contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que apoyen estos decretos porque considera que suponen "la recuperación de derechos de la ciudadanía".

"Hay cuestiones que apoyarlas no tienen por qué suponer un problema ideológico para PP y Ciudadanos aunque no se sabe por dónde sopla el viento", ha añadido en relación a la votación de estos reales decretos ley en el Congreso.