Maillo, sobre Trillo: "¿Qué tenemos que hacer con él? ¿Mandarlo a Perejil?"

El señor Trillo (me sobra lo de señor), no es responsable del accidente de forma directa: está claro. Pero sí es responsable de no haber atendido los avisos sobre el tipo de aviones y la situación de los mismos, en los que viajaban las tropas del ejército español. También es responsable de "meter demasiada prisa" para repatriar los cadáveres, porque había que montar el numerito del homenaje, lo que generó varios errores encadenados (confusiones de restos, datos, entierros). Y es responsable totalmente directo de la chulería con la que trató a afectados, familiares y prensa (recuerden el lanzamiento de moneda a un periodista).