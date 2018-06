Margallo alerta que "el PP está en peligro"

El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha afirmado este martes que el motivo por el que ha presentado su candidatura a sustituir a Rajoy es "porque el PP está en peligro".

"Cuando he creído que el proyecto del PP está en peligro, y lo está, me he visto obligado a dar el paso" ha declarado el exministro de Exteriores durante una entrevista a Antena 3.

Tras la presentación de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, Margallo ha asegurado que en política no tiene "enemigos, sino adversarios políticos", y ha subrayado que "un partido debe estar al servicio de unas ideas, no de un líder único".

En la misma línea, Margallo ha pedido que las primarias para liderar el PP, "sean una batalla civilizada" y ha afirmado que le parece "magnífico que haya distintas opciones", aunque ha querido remarcar que espera que sea "una batalla por las ideas y no por las personas".

Sobre la soprendente renuncia de Alberto Núñez Feijóo a dirigir el PP, el exministro ha afirmado que "tenía sospechas que iba a renunciar por motivos personales" y porque "la presidencia no va a ser un camino de rosas".

Margallo también ha apuntado que este Congreso del PP "será distinto", porque ha considerado que "los feligreses no van a seguir a su obispo".