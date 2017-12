Mas, sobre el 21-D: "Si ganan los no independentistas habría que aparcar el procés"

El 'expresident' Artur Mas ha declarado que si en los comicios del próximo 21 de diciembre las fuerzas independentistas no consiguen una mayoría en escaños "habría que aparcar el 'procés'", según ha afirmado en una entrevista en Onda Cero. Ha admitido que como "demócrata de bien" aceptará de "buen grado" cualquier resultado y espera que si gana el bloque independentista, el resto de fuerzas hagan lo mismo.

El presidentde del PDECat ha concedido la entrevista desde Madrid, donde ha ido para dar apoyo a los 'exconsellers' presos y los Jordis en la vista ante el juez del Tribunal Supremo, que les puede conceder la liberatd provisional. Al respecto, Mas ha opinado que “en la declaración de hoy tienen que decir lo que deben para salir de la cárcel y hacer campaña”. En la misma línea expresada desde Bélgica por Carles Puigdemont.

A su vez, ha cargado una vez más contra la querella presentada por la fiscalía: “Me pregunto cuáles son los actos delictivos. Organizar un referéndum no es un delito penal que se pueda juzgar”. Un acto cuyo coste ha cifrado en no más de 25.000 euros, lo que, en su opinión, "no es para mandar a prisión". Si bien ha reconocido que "es muy probable que la desobediencia exista".

Sobre el anuncio de ERC de reclutar a 14.000 apoderados para realizar un recuento "paralelo" con el fin de evitar un "pucherazo" del Estado, en palabras del portavoz de ERC, el 'expresident' Mas ha declarado que "la forma de garantizar que no hay error en el recuento de votos es que haya muchos interventores y apoderados que garanticen que las cosas se hacen correctamente”.

Desde su posición personal, el 'expresident' ha comentado que “para dejar de ser independentista tendría que recuperar una confianza básica en que es posible un entendimiento de igual a igual entre Cataluña y el Estado español”.