Mas: "España es una democracia amputada: se persigue a la gente por sus ideas"

Reacción serenamente airada de Artur Mas a la sentencia del TJSC por la que se le inhabilita por dos años. Mas, flanqueado por las otras "condenadas en primera instancia", Joana Ortega e Irene Rigau, ha lanzado una carga de profundidad contra el estado y sus valores democráticos. El 'expresident' ha aseverado que en España "se persigue a la gente por sus ideas. España tiene la democracia amputada".

La afirmación ha venido a cuento de otra no menos grave: "En España no todos somos iguales ante la ley". Se refería Mas al hecho que "el Gobierno ha desobedecido sentencias del Tribunal Constitucional hasta decir basta, se ha pasado sentencias por el forro" y, sin embargo, el "único proceso abierto" ha sido a cuenta del 9N.

"Encajo la sentencia con plena serenidad y disconformidad. Ni un signo de pena ni de arrepentimiento, y sí de disconformidad. Lo volvería a hacer", ha aseverado el presidente del PDECat .Tras explicar que se recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, "sin ninguna esperanza", ha recordado que el plan ya previsto antes de la sentencia era llevar la causa a la justicia internacional, a Estrasburgo". "Es una sentencia que no tocaba y está cogida con forceps. No es una sentencia que corresponda a un estado que se piense democrático". Según Mas, la sentencia, en tanto no sea en firme por el Supremo, no tiene "efectos inmediatos".

PETICIÓN A PUIGDEMONT

Mas ha pedido también al Govern "firmeza", que no se deje "impresionar" por esta sentencia y además que "siga haciendo las cosas bien", es decir, defendiendo la voluntad popular de decidir el futuro político de Cataluña.

En esta línea ha comparado la sentencia recibida este lunes, con el anuncio de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, de que Escocia celebrará un nuevo referéndum en otoño del 2018. "Es la diferencia entre una democracia de verdad y una de feria".

Preguntado sobre la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones al Parlament, Mas ha señalado que "bajo la actual legislación, no", en una clara referencia a la posibilidad que acarician los independentistas a establecer un nuevo paraguas legal, el catalán, que deje atrás la legalidad española.

PALABRAS DE MACHADO

La exvicepresidenta Joana Ortega ha lamentado que la respuesta a "un acto pacífico y cívico" sea la sentencia condenatoria. Y ha añadido que no se siente "condenada". Rigau también ha lamentado la falta de cintura política del Estado y, como en el juicio, ha citado al poeta Antonio Machado: "para dialogar, primero cabe preguntar y después escuchar"

El 'president' Carles Puigdemont ha señalado que el 'procés' "ha superado todos los obstáculos" y que la sentencia actuará de estímulo "ante aquellos que hayan dudado de nuestra determinación". Para Puigdemont, "la soberanía recae en el pueblo de Cataluña. y este compromiso sale, con cada obstáculo, más reforzado".