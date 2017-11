Mas reconoce en 'Salvados' que puso un plazo "imposible" para la independencia

Jordi Évole y 'Salvados' vuelven este domingo a auscultar el debate sobre la independencia de Cataluña con un cara a cara entre los expresidentes Artur Mas y José Luis Rodríguez Zapatero que, como afirma sin ninguna ironía el periodista de la La Sexta, resultó "trepidante" por las cosas que salieron a la luz. Un ejemplo: el exjefe del Govern de la Generalitat admite que puso "unos plazos imposibles de administrar de una forma correcta y positiva" para lograr la secesión, y que aquellos 18 meses que fijó en el programa electoral de Junts pel Sí respondieron a las "presiones" que recibió, aunque no cita de quién fueron.

Zapatero explica que mantuvo "una buena relación con el 'president' Mas" y, tras pedir permiso al exmandatario nacionalista ("¿puedo decir la verdad?"), revela cómo la palabra 'nación' desapareció del artículo 1 del proyecto de Estatut. "La solución de llevar el término 'nación' al preámbulo y que el articulado reflejara lo que la Constitución dice, que son nacionalidades y regiones, fue del señor Mas". "¿Fue suya la solución, señor Mas?", interviene entonces Évole. "Fue una solución que propusimos sobre la marcha, no la llevaba escrita y la escribimos allí", reconoce el expresidente de la Generalitat. "Debo decir que fue una gran idea", concluye Zapatero. Aunque ellos no lo digan, no parece que al 'expresident' Pasqual Maragall le pareciera lo mismo en aquel entonces.

EL DERECHO A DECIDIR

Uno de los momentos en que más se tensa la conversación entre ambos expresidentes llega a cuenta del debate sobre un eventual referéndum de independencia. Es en ese momento cuando el expresidente socialista critica que se quiera "dividir a los ciudadanos" con "una opción entre blanco y negro" y asevera: "No hay ningún país que reconozca el llamado 'derecho a decidir', que yo llamo 'pretensión de separar'. La democracia es una promesa de convivencia, la democracia agota todos los trámites, por eso hay recursos, hay elecciones..." Y entonces se establece el siguiente cruce de palabras:

-Mas: ¿Un referéndum es para dividir? Entonces, ¿por qué usted como presidente organizó un referéndum sobre la Constitución europea en España? ¿Para dividir?

-Zapatero: Para ratificar la Constitución.

-Mas: Pero esto divide, ¿no?, porque era un referéndum

-Zapatero: No. Era un acuerdo de todos los partidos políticos, prácticamente.

-Mas: Pero algunos ciudadanos debieron decir que no...

El expresidente del Gobierno central también hace autocrítica durante el debate, aunque la extiende a todos los partidos por no haber contado en muchas ocasiones con las fuerzas políticas catalanas. "El nacionalismo catalán debería haber formado parte más activa de la gobernabilidad de España", sostiene.

El 'Salvados' de este domingo incluye también una entrevista al cantautor Joan Manuel Serrat, que reflexionará sobre las consecuencias del proceso soberanista en Cataluña.