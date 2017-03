Miguel Urbán: "Podemos tiene que ser 'outsider' para ganar"

Tuvo su primer contrato como mozo de almacén a los 17 años y una vocación política hiperactiva que no logra detener ni el sueño que arrastra por cuidar a su bebé, Gerard, de 3 semanas, que llevó incluso a Vistalegre 2. Miguel Urbán estuvo en Podemos desde la idea original, pero como líder anticapitalista se enfrentó a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón hace dos años y medio. Perdió. Ahora, entra en la ejecutiva.

¿Qué gana Podemos con la presencia anticapitalista en la ejecutiva de Podemos?

Política, algo más que comunicación. Aportar un proyecto estratégico que va más allá de ganar elecciones, que intenta transformar una sociedad y un país. Yo no me metí en esto para ganar elecciones, me metí para hacer la revolución, contribuir a hacer una vida mejor.

¿Se ha hecho demasiada comunicación en Podemos?

No, pero la comunicación es muy táctica. Si el tacticismo controla tu accionar político pierdes la estrategia.

¿Cuál es el principal objetivo después de Vistalegre 2?

Derrotar a la gran coalición del PP, Ciudadanos y el Partido Socialista.

¿Cuál tiene que ser la relación con el PSOE?

Dependerá de las políticas que realice el PSOE. El Partido socialista no es mi enemigo. El problema es que hace políticas que tienen muy poco que ver con eso. Ulrich Beck y [Zygmunt] Bauman establecieron una categorización que se llama ‘instituciones zombies’, que son aquellas que dejan de representar los intereses para los que nacieron. Creo que el PSOE es un partido zombie

¿Puede un liderazgo determinado sacar a ese PSOE del estado zombie que usted nombra?

Va más allá de liderazgos. Es un problema que tienen el conjunto de los socialistas europeos. Cuando el partido demócrata eligió entre Hillary [Clinton] y [Bernie] Sanders eligió su propia muerte política. Se la jugaron y prefirieron tener a [Donald] Trump que tener a Sanders. El partido socialista a nivel europeo ha decidido suicidarse y eso es algo que va más allá de la gestora o de un liderazgo o del PSOE.

Sin embargo Pedro Sánchez rescata en su proyecto propuestas defendidas originalmente por el primer Podemos.

Solo se construirá una mayoría social y electoral en oposición al extremo centro desde el afuera, no desde el dentro. Los votantes priman cada vez más el afuera del sistema, el ‘outsider’. [Donald] Trump lo es.

¿Podemos tiene que ser ‘outsider’?

Yo siempre lo he defendido, para ganar Podemos tiene que ser ‘outsider’

¿Cómo se consigue si están en las instituciones?

La gran función de las instituciones es normalizarte. Pero Podemos es outsider todavía. De hecho, el miedo de las élites a un Gobierno PSOE y Podemos es porque Podemos no está normalizado. Cuando decimos que hay que combatir la normalización y la moderación lo hacemos desde el el convencimiento de que es la mejor forma para conquistar espacios electorales.

Íñigo Errejón dice que Podemos no será hegemónico si antes no garantiza “cierto orden” incluso a los que simpatizan con el cambio.

Nosotros lo impugnamos.

¿El electorado español no necesita cierto orden?

El electorado español teme la moderación de que todo se queda igual.

Pero ustedes no han sido claros. Han ido cambiando sus propuestas.

Sí. Y nosotros [anticapitalistas] hemos criticado eso. hay que ser más claros. hay que hablar de auditoría y impago de la deuda, de nacionalizar sectores estratégicos para el bien común, que tienen que haber elementos como la luz, el agua, que tienen que ser comunes bajo control social y ahora Pedro Sánchez dice cosas parecidas.

¿Cómo afecta a Podemos el liderazgo que se imponga en el PSOE?

Si Susana Díaz gana el PP tendrá una nueva ministra.

¿Está diciendo que la victoria de Susana Díaz favorece a Podemos pero perjudica al país?

Exactamente. Favorece a Podemos electoralmente, pero perjudica al país. Claro que sí. Y eso va a terminar el proceso de ‘zombificación’ del PSOE y lo va a convertir en un partido regional.

Hablemos de su partido. Pablo Iglesias prometió en Vistalegre 2 unidad, generosidad e integración. ¿Lo ha hecho bien?

Se habló el el Consejo Ciudadano y se votó a favor. Lo que hubiera sido dramático es que nos hubiéramos dejado a gente por el camino. No nos hemos dejado a nadie de las personas más reconocidas, pero nos hemos podido dejar a gente desencantada que no ocupa ningún escaño, que no hace entrevistas y es imprescindible. Y toca recuperar a toda esa gente haciendo política.

En ese Consejo Ciudadano se filtra la candidatura de Errejón a la Comunidad de Madrid. ¿Qué le parece?

Me parece que no toca, que no toca hablar de nombres. Lo que toca es hablar de proyectos. Y tocará hablar de nombres dentro de un tiempo cuando tengamos consolidado un proyecto político. Y eso lo decidirá no un acuerdo en un despacho ni en un consejo ciudadano sino los inscritos votando.

¿Por qué se filtra el pacto desde Podemos en la Comunidad de Madrid?

No lo sé.

Lleva usted demasiado tiempo en política para no saberlo.

Cuando se filtra algo es porque quieres que se sepa y en cierta medida por cortocircuitar una posibilidad. Pero eso no va a cortocircuitar que Íñigo Errejón quiera ser candidato.

¿La filtración no mata su candidatura?

Yo creo que no la mata. Lo que puede matar a Íñigo Errejón es adelantarse.

¿Qué intenta decir?

Forzar unas primarias ex profeso para Íñigo Errejón. Eso sería un error por parte de Podemos y por parte de Íñigo Errejón.

¿Cuándo tocarían esas primarias? [Las elecciones autonómicas son en 2019]

¡Este año no! Y tocarán cuando se haya construido un proyecto para Madrid.

Pero Iglesias y Errejón han cerrado ese acuerdo. ¿No cree que adelantarán esas primarias para blindarlo?

Íñigo Errejón no necesita que nadie le blinde. Lo único que tiene que hacer es presentarse a las primarias y seguramente tiene muchas posibilidades de ganarlas. Lo peor que le podría pasar es que las adelantara. Y que apareciera como un acuerdo, un cambio de cromos producto de un congreso. Eso no le viene bien a Podemos, ni a las expectativas de cambio ni a Íñigo Errejón.

¿Le apoyaría usted?

No lo sé. Veamos las propuestas políticas encima de la mesa. Eso sí. Si gana las primarias, será mi candidato, pero porque lo decidan los inscritos, no un acuerdo.

¿Qué ocurre si las primarias son en breve?

Sería un error y sería prematuro. Si es así, habrá esas primarias, las ganará y habrá una disfunción entre un consejo autonómico recién electo que necesita estabilidad y un candidato.

¿Le comunicaron el acuerdo?

Yo soy una persona orgánica y que me debo a los debates colectivos. Y no hemos hecho ningún debate colectivo sobre eso. Cuando lo haya, daré mi opinión.

Cuando se filtró ¿dio usted esa opinión a Iglesias y Errejón?

A todo el mundo que quiere saber mi opinión se la doy.

¿Se la pidieron?

A todo el mundo que quiere saber mi opinión se la doy. Y digo lo mismo a un periodista que a alguien que no es periodista.

Pero usted estaba muy disgustado en ese consejo ciudadano cuando se conoció la filtración.

Me disgusta que al final volvamos a hablar de la interna cuando tenemos que hablar de política.

Si Errejón es candidato, ¿podría ganar a Cristina Cifuentes?

Claro que podría ganar a Cristina Cifuentes. La cuestión es ganar para qué.