Millet dice desconocer dónde está el dinero desviado: "Mucha gente cobraba en negro"

Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música ha asegurado este sábado que desconoce dónde están los 10 millones de euros desviados de la institución y que aún no han aparecido. "¿Los diez millones que faltan? No lo sé. 'Déu me'n guard'. Si lo supiese ya lo habría dicho. No sé si han hecho bien los números. Había mucha gente que cobraba en negro", ha asegurado Millet en una breve conversación telefónica en el programa 'El Suplement', de Catalunya Ràdio.

Salud frágil

Millet no ha querido opinar sobre la posibilidad de que acabe en la cárcel, y sobre la sentencia del juicio del 'caso Palau' ha afirmado que no está preocupado. "Dicen que saldrá en septiembre u octubre. No tengo ni idea. Que salga cuando Dios quiera. Estoy esperando a ver qué dicen, como cualquier otro", ha manifestado el expresidente del Palau, que ha aprovechado la ocasión para reiterar que no se encuentra bien de salud y que no puede salir de casa. "Estoy mal de la espalda y a duras penas puedo caminar 10 o 20 metros", ha lamentado.

"Tengo 82 años, y la edad no perdona. No puedo ni nadar. Si tengo mucho calor, me he de poner en la piscina como si me duchase", ha finalizado.