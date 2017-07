Míster Fantástico Rajoy

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

"Nos roban , pero son de los míos" eso dicen los pobres desgraciados votantes del PPcorrupto. Son franquistas y no lo pueden evitar, han ido dopados a todas las elecciones, llevan mas de 35 años casi todos chupando de mis impuestos y como si fuera un clan mafioso ponen a sus hijos a seguir robándonos( Bemudez de Castro e hijo ahora de secretaria de estado), controlan todos los poderes del estado, constitucional, supremo, fiscalía etc. Así es muy difícil regenerar la política en este país. Y los obreros tontos votándoles o los pensionistas que no se dan cuenta que pierden poder adquisitivo, en fin " País" como diría Forges.