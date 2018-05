Monedero, sobre el chalet de Pablo Iglesias: "¿Tenemos que vivir en chabolas porque eso nos haría más de izquierdas?"

Manda güevos que esta gente, que desde que nacieron en política, se han pasado la vida criticando a todo aquel que no era de su cuerda, tachando a todo el resto de políticos de casta casposa, etc. etc. etc., ahora que hacen ellos lo mismo y aumentado y que criticaban públicamente, sin embargo tienen justificación para todo, cualquier día aparecerá alguno de ellos llegando a un mitin en avión privado y dirán que era necesario porque por carretera había muchos atascos, o alguna parida similar. Vivir para ver.