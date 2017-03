Montserrat: "Quien maltrata a la mujer debe ingresar inmediatamente en prisión"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me parece que la Ministra de Sanidad todavía no se ha enterado que estamos en un Estado de Derecho. ¿Prisión inmediata? Habrá que cumplir con los plazos y procedimientos que marca la ley. Si se demora la sentencia entonces actúa para que no haya tal demora.