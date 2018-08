Los Mossos toman como un acto de terrorismo el ataque de Cornellá

Una mosso d’esquadra abatió ayer a tiros a un hombre que había irrumpido en la comisaría de Cornellà de Llobregat (Barcelona) esgrimiendo un cuchillo e invocando a Alá, en un ataque que los Mossos d’Esquadra investigan como atentado terrorista y que consideran un hecho «aislado». El ataque ocurrió poco antes de las 6.00 horas de ayer, cuando el presunto terrorista, Abdelouahab T., vecino de Cornellà, de origen argelino y 29 años de edad, llaó al interfono de la comisaría de los Mossos en la población, situada a escasos metros de su domicilio, y se abalanzó, cuchillo en mano, sobre la agente que le ha abierto la puerta.

La mossa d’esquadra disparó mortalmente con su arma reglamentaria al asaltante, cuando éste se disponía a atacarla con un cuchillo de grandes dimensiones, al tiempo que profería invocaciones a Alá, entre otras palabras que han resultado ininteligibles para la agente. Los Mossos investigan el ataque como un «atentado terrorista», dada la «extrema gravedad» de los hechos, ya que consideran que el fallecido tenía «voluntad clara» de atacar y matar a la agente, según explicó en rueda de prensa Rafael Comes, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central.

El consejero catalán de Interior, Miquel Buch, precisó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque constituía un «hecho aislado» que tenía como objetivo a la policía catalana, al tiempo que felicitó a los Mossos d’Esquadra por su «rápida intervención» para ««neutralizar»» al supuesto terrorista.

«RESPUESTA PROPORCIONAL» / El comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, insistió que la intención de matar a la agente por parte del asaltante era «clara y evidente», por lo que defendió que la actuación de la policía fue «proporcional» al riesgo al que se enfrentaba.

Tras el ataque, el consejero Buch recordó a los agentes que tienen la obligación de adoptar medidas de autoprotección, ya que los policías son un objetivo terrorista y Cataluña, al igual que el resto de España, se mantiene en el nivel 4 de alerta en una escala del uno al cinco.

Los Mossos mantienen la hipótesis de que se trató de un ataque terrorista en base al hecho de que el asaltante intentó matar a un policía y profirió una proclama citando a Alá, si bien no descartan que el detonante del ataque perpetrado por el hombre abatido, que se acababa de divorciar, no tenga nada que ver con el terrorismo, según detalló Comes.

Ante la sospecha de la naturaleza terrorista del ataque, el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional asumió la investigación del caso, al ser el tribunal competente en la materia.

No obstante, inicialmente fue la jueza de guardia de Cornellà la que procedió al levantamiento del cadáver, tras lo que ordenó un informe de balística y la incautación del arma de la mossa para averiguar con exactitud las circunstancias en que disparó al supuesto yihadista en la comisaría, donde hay cámaras de seguridad en el perímetro y en la zona de recepción.

Asimismo, la Audiencia Nacional ordenó registrar el domicilio del fallecido, quien a sus 29 años acababa de separarse de una mujer española que, según explican los vecinos del barrio de la Gavarra de Cornellà, se convirtió al Islam en cuanto empezó la relación con él y hasta solía cubrirse la cabeza con un pañuelo.

En el registro, los Mossos d’Esquadra no encontraron ni armas ni explosivos, según detalló Comes.

A partir del análisis del material incautado en el domicilio del asaltante, los investigadores tratarán de reconstruir el perfil del fallecido y averiguar las motivaciones de su ataque, así como determinar sus posibles vínculos con el terrorismo yihadista.

Por el momento, los Mossos d’Esquadra no hallaron ningún vínculo que relacione al asaltante con la célula terrorista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto pasado, cuyo aniversario de conmemoró hace apenas unos días y subrayaron que había sido un «hecho aislado» ya que no hubo réplicas, por el tipo de asalto y por los datos que se recabaron durante la jornada de ayer.

Por su parte, el Ministerio del Interior decidió mantener el nivel 4 reforzado de alarma antiterrorista.

Tras el ataque, los Mossos d’Esquadra mantuvieron una reunión operativa con responsables de otros cuerpos policiales para coordinarse en las investigaciones y, excepcionalmente, convocaron a su Gabinete de Coordinación Antiterrorista bajo la presidencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Para hoy se ha convocado una reunión extraordinaria del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo (CITCO), a la que han sido invitados los Mossos d’Esquadra para evaluar toda la información que se dispone.