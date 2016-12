El 'no' a la independencia se distancia en 1,5 puntos del 'sí' en Cataluña

Los contrarios a la independencia de Cataluña han ganado, en apenas un mes, casi un punto y medio de distancia sobre los secesionistas, según la encuesta sobre el contexto político de Cataluña realizada por el Centre d’Estudis d’Opinio (CEO), que depende del Govern. Así, del empate técnico, ligeramente decantado hacia el no del mes de noviembre (45,1% a 44,9%) se ha pasado, en estas semanas a un mayor colchón: 46,8% a 45,3%. Aquellos que no saben o no contestan son el 7,8% de los encuestados, casi un 25% menos que en noviembre. Es decir, el crecimiento del ‘no’ se debe a una mayor definición del electorado.



En cuanto a la parte de sondeo electoral, el CEO sigue sin preguntar por separado por el PDECat y ERC y los sintetiza en la actual alianza en el Govern de Junts pel Sí. Esta coalición sería la gran ganadora de unos eventuales comicios al Parlament con el37,6% de los votos y entre 59 y 61 escaños. Entre uno y tres menos que en la actualidad. Los socios de JXSí, la CUP, obtendría el6% y entre seis y ocho escaños. Entre dos y cuatro menos que en la actualidad. La suma porcentual de ambos pasaría del actual 47,8% al 43,6%. Esto es 4,2 puntos menos. Por tanto, el retroceso del independentismo se da en todos los campos.

LEVE RETROCESO DE C'S



En este sondeo sobre el Parlament, Ciutadans mantendría el segundo lugar (22-24 escaños), el PSC, su tercer puesto (17-18) y Cataluña Sí que es Pot , el cuarto, con 14-15. El PP sería el quinto, con entre 11 y 12 asientos en la Cámara. Todos los partidos contrarios a la independencia, excepto Ciutadans, mejoran, pues sus resultados.

Donde si se registra el duelo entre PDEcat y ERC es en el sondeo sobre el Congreso. Los republicanos, según el CEO, ganarían ahora estos comicios con entre 12 y 14 escaños (frente a los nueve actuales) en perjuicio de En Comú Podem que pasaría de sus hoy 12 asientos en la Carrera de San Jerónimo a los 10-11. El PDECat tendría una horquilla de entre 5 y 8 escaños, poco menos que entre el cielo y la tierra. Entre mantener sus actuales diputados u obtener, casi, la mitad.