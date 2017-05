"No mientas cariño": las frases más grotescas de las primarias del PSOE

"Faraona", "cariño", "culo en pompa", "prácticas mafiosas", "feos con ganas" y así toda una ristra de expresiones que van desde lo pintoresco a lo soez. La campaña de las primarias para liderar el PSOE ha brindado a los dirigentes socialistas la ocasión de dar rienda suelta a su creatividad dialéctica y ponerse irónicos, poéticos, científicos y hasta místicos.

Los rifirrafes entre candidatos y sus equipos, en vivo y en directo o a través de las redes, tuvieron su minuto de oro en el debate del pasado lunes entre los tres aspirantes, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. "No mientas cariño", le espetó Díaz a Sánchez, y esa frase se convirtió en uno de los titulares del debate. Sánchez no contraatacó porque, según explicó después, no la oyó, sino que se la contaron sus colaboradores después.

En esa cita, Díaz también llamó a Sánchez "imaginativo" y le dijo que los socialistas no se fían de él. Aquí el ex líder sí respondió, guiñando un ojo a sus colaboradores presentes en la sala. "Tú problema no soy yo Pedro, tu problema eres tú", opinó también Díaz.

Patxi López, que hizo de muro de contención entre ambos, 'inventó' el "izquierdómetro" para avisar de que no se trata de medir cuánto de izquierdas son cada uno, sino de "ser la izquierda". López también lanzó pullas a Sánchez, al preguntarle si sabía lo que es una nación y al rechazar su oferta de alianza: "Me parece muy bien Pedro, que, si no tenías ideas, cogieras las mías".

Mientras Díaz sintetizó la situación del partido con un gráfico "está malito", para el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, es más bien un embarazo, ya que ha durado casi nueve meses. 'Pedrista' reconocido, confió en que sea niño.

El botiquín en esta campaña lo ha llevado Patxi López. Si bien lanzó su campaña, el primero de todos, avisando de que el PSOE no podía ser el "ibuprofeno" de las políticas del PP, la posterior irrupción de Sánchez le llevó a hacer mucho hincapié en la necesidad de no ahondar en las heridas y en que el PSOE no se "desangre" y no se "suicide".

EPISODIOS POCO ELEGANTES

Pero sí ha habido quien ha buscado inflamar los ánimos. El alcalde de Calasparra (Murcia), José Vélez, incendió a los 'susanistas' cuando llamó a Susana Díaz "faraona" y acusó a la Gestora de prácticas mafiosas.

Antes de eso, en la larga precampaña, el andaluz Miguel Ángel Heredia indignó a los 'pedristas' por unas palabras pronunciadas a puerta cerrada el pasado noviembre, pero que se conocieron en abril, dirigidas contra la diputada y ex juez Margarita Robles: "A mí me toca las narices que Margarita Robles, que no es afiliada nuestra, que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial gracias al apoyo del PP, diga ahora que la militancia tiene que opinar. Hijaputa, pues afíliate tú primero, para empezar".

Tampoco estuvo muy elegante Óscar Puente, en la recta final de la campaña: "Prefiero mirar de rabillo del ojo a la izquierda que estar con el culo en pompa a la derecha", dijo en un debate con miembros de las otras dos candidaturas.

DE DIOSES SOCIALISTAS A POLÍTICOS FEOS

Sánchez atribuyó esas palabras a que cada uno tiene su forma de expresarse. En cambio, sí consideró "bastante gruesas" algunas expresiones del presidente aragonés, Javier Lambán. El mismo 'barón' que ve a Díaz tocada por "los dioses del socialismo" avisó en los últimos días contra la "radicalización" del PSOE recurriendo a un mitin de Indalecio Prieto dos meses antes del golpe que dio inicio a la Guerra Civil.

Sí pidió perdón por su salida de tono la dirigente Laura Seara, colaboradora de la candidatura de Sánchez, que comentó en Twitter una fotografía de Óscar Puente junto al alcalde de Jun (Granada), con un desacomplejado "mira que sois feos con ganas". Seara borró el tuit, aunque no antes de que los aludidos le respondiesen -"somos feos pero elegantes e inteligentes"-. "Yo soy un poco más feo q vosotros y mucho más rojo q ella. Pero me preocupa el nivel", dijo también Odón Elorza.

Al final, la dirigente gallega tuvo que pedir perdón: "Fue un comentario para distender pero también sé reconocer el error".